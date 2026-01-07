Tomas Soucek: "Esto es una broma, vine a la Premier League porque pensaba que era la liga más dura del mundo"

El West Ham quedó más hundido que nunca tras perder el enfretamiento directo ante el Nottingham en un duelo clave por la permanencia. Los locales se fueron al descanso con ventaja en el marcador gracias a un gol en propia puerta de Murillo. Sin embrago, en la segunda parte Domínguez empató en el minuto 55, y si ya de por sí el empate no servia de mucho al equipo del este de Londres, Areola cometió un penalti en el último minuto que Gibbs-White convirtió para darle los tres puntos a los de Sean Dyche.

Con esta derrota, los 'hammers' quedan a siete puntos de la salvación, y la situación es más delicada que nunca para un equipo que lleva en la Premier desde 2012. El centrocamipsta checo Tomas Soucek cargó contra la decisión del penalti que dio la victoria al Forrest.

En un intento de despeje tras un centro de Anderson, Areola midió mal y su guante impactó en la cara de Gibbs-White, que acabaría transformando la pena máxima. "Para mí es una broma. Acabo de verlo de nuevo y creo que podemos tener 20 penaltis por partido si es así. Vine a la Premier League porque pensaba que era la liga más dura del mundo y todos somos luchadores y guerreros, pero esto se parece más al baloncesto cuando no se puede tocar al jugador".

El momento de la acción del penalti / X

El árbitro Tony Harrington revisó la jugada en el VAR, algo que los jugadores del West Ham no entendieron: "Areola vino a por el balón, creo que lo despejé y ya estaba fuera. No sabíamos por qué había VAR y luego penalti, así que fue duro para todos".

Soucek, que encandena la séptima temporada en el club, añadió: "Sigo creyendo y lo seguiré haciendo hasta el final, pero debo decir que estamos en una situación muy mala. Nos miraremos al espejo y sabremos en qué posición estamos. Nadie del equipo quiere jugar en segunda división".

Con el ecuador de la liga ya superado, el West Ham está en una situación límite, y tendrá que remar a contracorriente para creer una salvación que cada vez parece más lejana. La directiva ya ha reaccionado abiendo la billetera para reforzar la plantilla. De momento han llegado Pablo Felipe, procedente del Gil Vicente por 20 millones, y Taty Castellanos por 29, quien ya fue titular ayer. Se prevén más movimientos antes del cierre del mercado, sobre todo en una defensa que hace aguas.