Tomás Rosicky, ingresado por problemas cardiacos

El Sparta de Praga anunció este martes que Tomás Rosicky, exjugador del Arsenal y actual director deportivo del club checo, fue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos el martes pasado debido a problemas cardíacos. El propio club señala que "afortunadamente, no fue necesaria ninguna cirugía".

Hasta este momento, tan solo unos pocos miembros cercanos del club y su familia estaban al tanto de la situación. El Sparta de Praga explica que, por la gravedad del asunto, "tanto el club como Tomás decidieron comunicarlo públicamente solo después de que recibiera el alta médica a finales de la semana pasada".

"Como jugador y director deportivo, siempre me he entregado por completo. Me he esforzado al máximo, sin dudarlo. Pero esta situación me ha demostrado que necesito cuidarme más. Desafortunadamente, los malos hábitos de vida, la falta de actividad física y las predisposiciones familiares me trajeron aquí. La buena noticia es que se espera que me recupere por completo, aunque actualmente no puedo asumir las exigentes responsabilidades de un director deportivo. Seguiré en contacto con mis compañeros, ya que siempre hemos trabajado en equipo. Tenemos una visión clara, una estrategia y procesos estructurados. Los chicos se encargarán de ello", expuso Rosicky.

Hasta su regreso, las operaciones futbolísticas estarán ahora a cargo de la junta directiva y de Tomáš Sivok, quien ha sido nombrado director deportivo interino.

"Tom y yo definimos cuidadosamente el rumbo de la próxima temporada y seguimos trabajando en ello. Esto incluye negociaciones con un nuevo entrenador y una mayor conformación del equipo. Cuenta con todo nuestro apoyo. Su hospitalización me afectó profundamente y le deseo una pronta y completa recuperación”, declaró František Čupr, vicepresidente del AC Sparta de Praga .

"Tomáš se mantiene en contacto con el club y seguirá apoyándonos con un papel consultivo. Junto con Tomáš Sivok, estamos trabajando intensamente y en los próximos meses evaluaremos la futura estructura de nuestra directiva deportiva. Mientras tanto, el nombramiento de Tomáš Sivok garantiza estabilidad y continuidad", agregó Čupr.