Papu Gómez está cerca de volverse a sentir futbolista. El 18 de octubre de este año se termina su sanción de dos años por dopaje. De mientras, el argentino entrena en Italia en las filas del Padova Calcio de la Serie B. Volverá a calzarse las botas con 37 años tras haber levantado la Copa del Mundo, pero con esa mancha en su carrera debido a un medicamento que siempre ha defensado que era de su hijo.

En una entrevista a De Visitante, el Papu se sicera sobre diferentes aspectos que le han afectado durante este tiempo tan duro: "Obviamente que no me hago la víctima. La responsabilidad fue mía por tomar un jarabe para la tos que no tenía que tomar. Pero tampoco para comerme dos años de suspensión".

"Tomás cocaína, te fumás un porro y te dan seis meses. Yo me comí dos años por tomarme un jarabe para la tos de mi hijo. ¿A quién le entra en la cabeza?", añadía. "Pero bueno, me la comí y acá estoy, pelándola. Sí, tuve mucha bronca, mucho enojo. Me costó ver fútbol al principio. No podía ver un partido de fútbol, apagaba la televisión. Para mí el fútbol había muerto. Me aislé. Empecé a trabajar con un psicólogo porque era un bucle del que no podía salir".

"Los primeros meses fueron duros, porque no entendía por qué me pasaba a mí, en el momento más top de mi carrera, después de haber ganado un Mundial. Pero la vida a veces te da estos golpes y sorpresas", decía. "Me mantuvo el fuego ese de decir, ¿por qué me tienen que retirar así del fútbol si yo no quiero y no es mi momento? ¿Por qué lo van a decidir dos o tres personas de saco y corbata, que jamás hicieron deporte, cuándo retirarme?"

En este sentido, el Papu afirmó que, tras la decisión que llegó mientras era jugador del Sevilla FC, quedó "sorprendido con mucha gente que desapareció. No la culpo porque cada uno hace lo que puede y reacciona a ciertas cosas como puede, y también me sorprendió gente para bien que vos decís 'uh loco, mirá esta persona que jamás nada, y ahora está'. Hay de todo. Para los dos tuve sorpresas buenas y malas".