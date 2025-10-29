Otro titulo que se le escapa a Cristiano: la relación con Benzema alerta al madridismo

El Al Ittihad del francés Karim Benzema eliminó este martes al Al Nassr de Cristiano Ronaldo tras imponerse por 1-2 en los octavos de final de la King Cup de Arabia Saudí, en un duelo cargado de historia, orgullo y rivalidad que se disputó en Riad.

El encuentro empezó decantándose gracias a la experiencia y calidad de Benzema, ya que tras una contra de manual conducida por Diaby, el exmadridista definió con clase para abrir el marcador y silenciar la grada local. El tanto despertó el orgullo de Cristiano, que lideró la reacción de los suyos y el Al-Nassr empató poco después mediante el brasileño Angelo en una jugada iniciada por el propio portugués. Sin embargo, justo antes del descanso, el argelino Houssem Aouar, el mejor del partido, culminó una gran jugada para devolver la ventaja al conjunto visitante con una definición impecable ante el serbio Predrag Rajkovic.

En la segunda parte, la expulsión de Al Julaydan dejó al equipo de Jorge Jesus con un hombre menos para afrontar la remontada, aunque asedió el área rival, sin éxito gracias al buen hacer de Rajkovic.

Más allá del partido, la imagen que destacaron las redes fue la que protagonizaron los dos protagonistas, excompañeros del Real Madrid y actuales capitanes de sus equipos, dejando una situación que ha sorprendido a los madridistas por el frío saludo entre ambos antes del inicio del partido, pese a compartir vestuario tantos años.

Con la eliminación, Cristiano Ronaldo se queda sin su gol número 951 y suma su decimotercer trofeo perdido desde su llegada a Arabia. El Al Nassr, pese al golpe, continúa líder en la Liga Saudí, con seis victorias en seis partidos, mientras que el Al Ittihad, vigente campeón, atraviesa un momento más irregular y marcha séptimo con diez puntos.

Con esta eliminación, Cristiano sigue sin conseguir ningún título oficial desde su llegada a Arabia Saudí. Su último trofeo a nivel de clubes fue la Copa de Italia de la temporada 2020/2021.