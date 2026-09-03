De titular en el Mundial a que nadie lo quiera: James Rodríguez, libre

La vida siempre puede cambiar de un momento a otro. De un día a otro, de un mes al siguiente, o de un Mundial a la temporada que empieza inmediatamente después. Le pasó a James Rodríguez, emblemático futbolista colombiano que supo vestir la '10' de su selección en la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá. Pero no como relleno de la convocatoria: era titular y capitán bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. Sin embargo, tras finalizar el mercado de fichajes europeo, el cafetero sigue como agente libre y no ha encontrado todavía destino a sus 35 años.

La salida de James Rodríguez del Minnesota United, confirmada el pasado 22 de julio, dio paso a varias semanas de especulación alrededor de su próximo destino. El futbolista y su entorno estudiaron distintas posibilidades, aunque ninguna de las alternativas manejadas hasta ahora terminó cristalizando.

James Rodríguez, capitán de la selección colombiana de fútbol / WILL OLIVER / EFE

No ha sido fácil la vida a nivel de clubes para el mediapunta. Talentoso como pocos, su falta de continuidad le ha lastrado al punto de pisar ya hasta trece equipos a lo largo de su trayectoria deportiva, y sin quedarse más de dos años en ninguno de ellos. Sus últimas experiencias fueron en América, con León y Minnesota, pero hace relativamente poco volvió a probar suerte en España con el Rayo Vallecano, con el que disputó seis partidos a principios de la temporada 2024/25.

La situación no solo afecta a su carrera a nivel de clubes. La falta de continuidad durante los últimos meses y su discreto rendimiento en el Mundial 2026 abren interrogantes sobre su presencia en las próximas convocatorias de la Selección Colombia. La proximidad de una nueva fecha FIFA coloca también a Néstor Lorenzo ante una decisión relevante: mantener la confianza en uno de los futbolistas con mayor peso de la selección o apostar por jugadores que estén disfrutando de una mayor continuidad competitiva.

Brasil, una opción

Sin embargo, el futuro del '10' todavía no está completamente definido. Brasil aparece como uno de los mercados que podrían ofrecerle una nueva oportunidad. En las últimas semanas, Corinthians ha aparecido entre los clubes vinculados al jugador. El conjunto brasileño cuenta además con nombres de relevancia internacional como Memphis Depay y Jesse Lingard.

Las opciones no se limitan al fútbol sudamericano. También se ha relacionado a James con el Corum FC de Turquía, mientras que han aparecido informaciones sobre posibles movimientos hacia China o Arabia Saudita. Estos últimos destinos podrían resultar especialmente atractivos desde el punto de vista económico, aunque supondrían un escenario deportivo diferente al de las principales ligas europeas.

Durante su paso por la MLS disputó únicamente ocho encuentros con Minnesota United, acumulando 273 minutos sobre el terreno de juego y proporcionando dos asistencias. Un registro que refleja las dificultades que tuvo para disfrutar de una participación constante.

Su rendimiento con la Selección Colombia en el Mundial 2026 tampoco despejó las dudas. James participó en cinco partidos y acumuló 317 minutos, pero terminó el torneo sin goles ni asistencias.

A todo ello se suma que su último encuentro oficial se produjo el 7 de julio ante Suiza. Desde entonces, la ausencia de competición se ha prolongado y el futbolista ha tenido que mantener su preparación de manera individual mientras intenta resolver su situación contractual.