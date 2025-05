La tirada de caña de Grealish a una futbolista de la Juventus

Jack Grealish vuelve a estar en el centro del foco mediático, pero esta vez no por sus actuaciones en el campo. El atacante del Manchester City, que atraviesa un momento delicado en el equipo de Pep Guardiola, sorprendió con un comentario de flirteo en una publicación de Instagram de la futbolista suiza Alisha Lehmann, quien recientemente habría terminado su relación con Douglas Luiz.

Todo comenzó cuando Grealish comentó en una foto de Lehmann: "Feliz día de la Madre❤️". A lo que la jugadora de la Juventus respondió con humor: "No soy mamá, pero gracias". Sin embargo, fue la respuesta del internacional inglés la que encendió las redes: "Yo puedo cambiar eso 😉".

El cruce de mensajes no pasó desapercibido para los aficionados, especialmente considerando que Douglas Luiz fue compañero de Grealish en su etapa en Los Villanos. Tanto Lehmann como el brasileño habrían puesto fin a su relación recientemente, tras varios años juntos y una breve reconciliación a inicios de 2024.

La ruptura de la pareja viene acompañada de una posible salida del brasileño de la Juventus, tras no rendir al nivel esperado en la Serie A. Por su parte, Lehmann también se mantiene en el club turinés tras su fichaje a mediados de 2023, precisamente una semana después de la llegada de Luiz, en un movimiento inédito para el fútbol profesional. La primera pareja de la historia del futbol que fichaba por el mismo equipo.

Douglas Luiz y Alisha Lehmann, grabando un vídeo para el Aston Villa / Aston Villa

¿En la rampa de salida?

Mientras tanto, /es/noticiasJack Grealish atraviesa un presente deportivo incierto. Fuentes cercanas al club revelaron a Football Insider que el jugador de 29 años pedirá explicaciones a Guardiola al finalizar la temporada. Grealish ha perdido protagonismo: no ha disputado ni un solo minuto en los últimos cuatro partidos de Premier League y solo ha sido titular en siete encuentros ligueros este curso. Su contrato con el City finaliza en 2027, pero no se descarta una salida si no obtiene garantías deportivas.

Aun así, el atacante inglés podría tener una última oportunidad de redimirse en la final de la FA Cup ante el Crystal Palace el próximo sábado 17 de mayo. Entre rumores de mercado, flirteos públicos y un futuro en el aire, Grealish demuestra que, al menos fuera del campo, sigue siendo uno de los jugadores más impredecibles del fútbol europeo.