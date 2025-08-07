Timothy Weah, marsellés de cuna

Timothy Weah ya es el nuevo flamante fichaje del Olympique de Marsella. El estadounidense, atural de Brooklyn, ha firmado con el club francés procedente de la Juventus en calidad de cedido, aunque con obligación de compra.

Esta vuelta a la Ligue 1 representa un regreso a un entorno conocido para Timothy, quien ya había pasado por el París Saint‑Germain y el Lille, clubes en los que forjó su proyección europea. En la Juventus, su rol fue irregular, alternando como extremo y lateral derecho, sin lograr asentarse con continuidad, lo que hizo poco viable encontrar ritmo de juego ante la cercanía del Mundial de 2026.

En un movimiento de marketing, el OM ha anunciado el fichaje del hijo de George Weah de la misma manera en la que lo hizo su padre, único africano ganador del Balón de Oro (1995), que también vistió la camiseta del Marsella en la temporada 2000‑2001. En el sur de francia jugó 19 partidos y marcó cinco goles en ese breve paso, antes de finalizar su trayectoria por Europa. Veinticinco años después, Timothy luce los mismos colores en el Velódrome, esta vez con una nueva generación y un estilo diferente.

Ahora es la oportunidad de su hijo, que buscará recuperar su mejor nivel, con minutos y responsabilidad en un equipo que regresará a la Champions League, lo que le permitirá volver a brillar tanto en club como en la selección estadounidense en un año de Mundial.

La operación contempla una cesión por valor de 1 millón de euros y un compromiso de compra obligatorio de 14 millones, además de variables que podrían elevar el importe hasta los 17–20 millones en total. Además, la Juventus también se asegura un porcentaje sobre una futura venta.

En definitiva, este traslado al Marsella no solo es una oportunidad deportiva, sino también una reconexión familiar con un club que une presente y pasado: el legado del padre y la ambición personal del hijo confluyen bajo el mismo escudo.