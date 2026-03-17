Thuram, sobre el caso Vinicius: "Cuando lo atacaron, fue como si me hubiera pasado a mí"

El episodio racista denunciado por Vinicius Junior tras los insultos recibidos por parte de Gianluca Prestianni, en la ida de los octavos de final entre Benfica y Real Madrid, sigue generando reacciones en el mundo del fútbol. Uno de los últimos en pronunciarse fue Khéphren Thuram, centrocampista de la Juventus FC, que mostró públicamente su solidaridad con el brasileño y denunció la persistencia del racismo en los estadios.

En una entrevista concedida a Canal+, el internacional francés fue contundente al referirse a lo ocurrido con el delantero del Real Madrid. "Cuando atacaron a Vinicius, fue como si me hubieran atacado a mí. Podría haberme pasado a mí, todo porque soy negro", aseguró el jugador, crítico con una situación que, a su juicio, sigue siendo demasiado habitual en el fútbol actual.

Momento en el que se produjo el incidente entre Vinicius y Prestianni, durante el Real Madrid - Benfica. / Europa Press/Contacto/Miguel Lem / Europa Press

El hijo del histórico defensor Lilian Thuram insistió en que resulta difícil aceptar que, en pleno 2026, los futbolistas sigan siendo objeto de ataques por el color de su piel. "Es complicado para un joven negro saber que todavía pueden atacarte por algo así", explicó.

¿Por qué tengo que ser yo quien abandone el campo? Deberían ser ellos quienes se marchen Khéphren Thuram

Más allá de mostrar su solidaridad con Vinicius, Thuram también quiso reflexionar sobre las medidas que deberían adoptarse para combatir el racismo en los estadios. Aunque reconoce que abandonar el terreno de juego puede ser una forma de protesta, cree que la responsabilidad no debería recaer en los jugadores. "No quiero abandonar el campo. Quiero jugar al fútbol, es mi trabajo y amo lo que hago”, afirmó el mediocampista. "Debería haber sanciones más severas para quienes se comportan así. ¿Por qué tengo que ser yo quien abandone el campo? Deberían ser ellos quienes se marchen".

Tenemos que acabar con estas tonterías y tomárnoslo en serio Khéphren Thuram

El futbolista francés concluyó su intervención reclamando un cambio real en la lucha contra el racismo dentro del fútbol profesional. Para Thuram, el problema solo se resolverá cuando las instituciones y las competiciones tomen medidas firmes contra quienes protagonizan este tipo de comportamientos. "Tenemos que acabar con estas tonterías y tomárnoslo en serio", sentenció.