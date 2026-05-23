FÚTBOL INTERNACIONAL
Thomas Tuchel 'raja' contra Cole Palmer con seis argumentos para dejarle sin Mundial
El seleccionador de Inglaterra explicó las razones por las que dejó fuera de la lista de convocados a futbolistas como Maguire, Foden y, sobre todo, el mediapunta del Chelsea
La convocatoria de la selección de Inglaterra va camino de ser una de las más polémicas de la historia reciente de los mundiales. Horas después de anunciar la lista de los 26 seleccionados, la polémica sigue coleando con Thomas Tuchel recibiendo elogios y críticas a partes iguales.
Priorizó el técnico la creación de un bloque sólido capaz de ganar el Mundial, antes que llevarse a los futbolistas más talentosos del país. Entre ellos se encontrarían hombres como Phil Foden o Cole Palmer, dos de los descartados junto a Harry Maguire.
En ese contexto, es el 'caso Palmer' el más analizado en Inglaterra. El futbolista del Chelsea no solo es uno de los mejores jugadores del país, sino también una de las mayores estrellas de la Premier. Y cuesta creer que, pese a no disfrutar de una gran campaña, se haya quedado fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Un ataque "sin piedad"
Pero, ¿cuáles son los motivos que han llevado a Tuchel a prescindir del crack del Chelsea? El seleccionador ha encontrado hasta seis argumentos en lo que en Inglaterra consideran "un ataque sin piedad".
El reputado entrenador alemán, con carrera en varios de los mejores banquillos de Europa, calificó prácticamente de fracaso la temporada de Palmer en la entidad 'blue', además de asegurar que no conoce cuál es la mejor posición en el campo para Foden y de mostrar su enfado con Maguire por desvelar detalles de la lista antes de ser anunciada.
1. Competencia
Pero centrémonos en Palmer, que fue la gran diana de Tuchel, lógicamente tras ser cuestionado por los periodistas. "Elegimos a Jude Bellingham, Morgan Rogers y Eberechi Eze para su posición, que son jugadores excepcionales. Tuvieron una mejor temporada y fueron más decisivos en nuestros entrenamientos que Cole. Él compite en la posición de interior derecho, donde quizás sea más difícil competir", comenzó diciendo sobre la competencia en su rol, antes de entrar en materia.
2. Rendimiento (club)
"Creo que Palmer sufrió una falta de forma individual en el Chelsea, no fue tan decisivo ni tan influyente como en las últimas temporadas", valoró en primera instancia sobre su rendimiento con su club.
3. Rendimiento (selección)
No se quedó ahí Tuchel, que aseguró luego que "tampoco tuvo mucho impacto con nosotros (la selección inglesa)": "Su historial con nosotros simplemente no fue sobresaliente, no lo suficientemente bueno como para que pudiese decir que 'pase lo que pase, vendrá'. Esa es la realidad".
4. Lesiones
Y del tema deportivo, a las lesiones: "Se retiró varias veces lesionado, cuando estaba en las concentraciones no tuvo el impacto que todos queríamos que tuviera, así que, de nuevo, puedo encontrar muchos argumentos para no tenerlo en el equipo, muchos".
Eso sí, entre medio de tantas críticas a Palmer, Tuchel deslizó que respeta "su calidad humana y su personalidad tan singular". "Nunca fue un problema en las concentraciones. Fue una de las llamadas telefónicas más difíciles, por supuesto, y obviamente uno de los nombres más importantes que hemos omitido", añadió antes de volver a lanzar el último doble dardo.
5/6. Estado de forma e influencia
“Creo que su personalidad le ayuda, incluso en los momentos importantes, a no mostrar nerviosismo y a ser decisivo, pero para tener esos momentos también hay que estar en forma y hay que ser influyente dentro del grupo y él simplemente no ha logrado demostrarlo de forma constante".
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