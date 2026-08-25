Thomas Müller, Hummels, Sommer y Lucas Hernández compran en el Estrela da Amadora

El fútbol portugués vuelve a llamar la atención de los inversores. Un consorcio internacional liderado por las firmas ADvantage y LEAD, y respaldado por KI Group, ha completado la adquisición del 90% del Estrela da Amadora, un equipo de la Primeira Liga de Portugal de la periferia de Lisboa.

En la estructura del nuevo proyecto están nombres de peso del fútbol europeo, como son Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer y Lucas Hernández.

Müller, campeón del mundo con Alemania en 2014 y uno de los grandes símbolos de la historia reciente del Bayern de Múnich, continúa actualmente su carrera en el Vancouver Whitecaps de la MLS. Hummels, también campeón mundial en Brasil 2014, puso fin a su trayectoria como futbolista en 2025. Sommer milita actualmente en el Brujas belga, mientras que Lucas Hernández, campeón del mundo con Francia en 2018, continúa formando parte de la plantilla del Paris Saint-Germain.

El cambio de propiedad también implica un relevo en la presidencia de la SAD, y también es un nombre vinculado al Bayern. Johannes Mösmang, de 35 años, sustituye a Paulo Lopo después de haber trabajado alrededor de una década en el club bávaro, donde desempeñó funciones relacionadas con la gestión de jugadores profesionales y mantuvo contacto directo con futbolistas, entrenadores y dirigentes.

“Estrela Amadora es un club de fútbol portugués histórico, con profundas raíces en Amadora, una identidad única y una comunidad apasionada. Además, es un club con una característica muy especial: posee su propio estadio. Estamos muy motivados para comenzar esta nueva etapa y construir, de forma disciplinada y sostenible, un proyecto del que los aficionados, la comunidad y todos los que forman parte de Estrela puedan sentirse orgullosos”, señaló el nuevo presidente en el comunicado de la entidad publicado este martes.

El plan anunciado por los nuevos propietarios pretende actuar tanto sobre el estadio, propiedad del club, y sobre la estructura de la endidad lisboeta. El Estrela señala como áreas prioritarias el desarrollo deportivo, las infraestructuras, la formación, la innovación y la transformación digital. KI Group tendrá precisamente un papel estratégico en estos últimos ámbitos gracias a su experiencia en tecnología e inteligencia artificial y a su implantación en Portugal.

"El CF Estrela Amadora aprovecha también esta oportunidad para agradecer a Paulo Lopo el trabajo realizado durante los últimos seis años y su contribución al club, en particular por el papel que desempeñó en el regreso del Estrela a Primera División", dice el club en su comunicado. "El club inicia así un nuevo capítulo en su historia, con la misma identidad, la misma pasión y una renovada ambición de cara al futuro".

Una operación de unos 40 millones

El Estrela da Amadora no ha hecho público el precio de la adquisición. Sin embargo, diferentes medios portugueses sitúan el acuerdo en torno a los 40 millones de euros por el 90% de la SAD.

La cifra adquiere una dimensión especial por la evolución vivida por el Estrela durante los últimos años. Paulo Lopo asumió la dirección del proyecto en 2020 y fue una de las figuras fundamentales de su regreso al primer nivel. Medios portugueses sitúan en apenas 72.000 euros la operación con la que la familia Lopo tomó entonces el control de la SAD. Seis años después, la entrada de los nuevos inversores refleja el enorme crecimiento de la valoración del proyecto.

Fundado en 1932, el Estrela da Amadora tiene su sede en una de las ciudades más pobladas del área metropolitana de Lisboa. Disputa sus partidos en el Estádio José Gomes, con una capacidad oficial de 7.331 espectadores, y cuenta entre sus principales éxitos con la Copa de Portugal de la temporada 1989/90.

Noticias relacionadas

Su historia reciente ha estado marcada por una profunda reconstrucción. Tras los problemas financieros que desembocaron en la insolvencia en 2011, el proyecto tuvo que remontar desde las categorías inferiores. La recuperación deportiva culminó con su regreso a la Primeira Liga en 2023, categoría en la que desde entonces ha conseguido mantenerse.