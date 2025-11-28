Thomas Frank, técnico del Tottenham, ve a Vitinha ganando el Balón de Oro: "¡Guau, qué jugador!"

Nunca se puede dar por muerto al Paris Saint-Germain. El conjunto francés, que llegó a ir por detrás en el marcador hasta en dos ocasiones durante el partido de Champions contra el Tottenham, reaccionó con autoridad para terminar endosándole una manita a los 'Spurs'. Los parisinos demostraron tener muchas vidas y continuar siendo uno de los rivales a batir en el escenario europeo.

Pero más allá del resultado, este encuentro también evidenció que la plantilla parisina está llena de estrellas. Sin Désiré Doué por lesión, no fueron ni Ousmane Dembélé ni Khvicha Kvaratskhelia los que acapararon todos los focos. El gran protagonista de la goleada parisina fue ni más ni menos que Vitinha, autor de un 'hat trick'.

Para empezar, el centrocampista portugués estrenó su casillero particular con un disparo potente desde la frontal para empatar el encuentro. Ya en la segunda mitad, Vitinha volvió a poner las tablas en el marcador con otro preciso remate tras dos amagos para superar a Vicario por el palo largo. Y, para firmar su 'hat trick', cogió la responsabilidad desde los once metros para certificar la manita de su equipo.

"Ha sido una sensación increíble. No pensaba que sería capaz de anotar un hat-trick. Normalmente no marco muchos goles. Así que, estoy muy contento, especialmente por el equipo y por la victoria", reconoció el luso muy satisfecho tras el partido. "Ha sido una demostración de carácter, hemos demostrado mucha personalidad como el año pasado cuando firmamos varias remontadas. Lo importante es que hemos demostrado que nunca nos rendimos", indicó sobre el triunfo parisino.

Vitinha y Luis Enrique, tras ganar al Tottenham / Associated Press/LaPresse

Una vez más, Vitinha demostró estar un escalón por encima del resto de sus compañeros de la medular. El portugués completó una pasada temporada a un nivel espectacular, siendo fundamental para la consecución de un triplete para la historia del PSG. Pero es que este curso todavía está añadiendo más registros a su fútbol. Es un mediocampista total, capaz de ser determinante en diferentes facetas del juego.

No es vano, muchos ya lo sitúan entre los mejores del mundo. De hecho, Thomas Frank, entrenador del Tottenham, se deshizo en elogios hacia el portugués e incluso se decantó por él para el próximo Balón de Oro. "El próximo Balón de Oro volverá a ser del PSG. Será Vitinha. El mejor centrocampista del mundo y será el próximo Balón de Oro. ¡Guau, qué jugador!", apuntó.

Champions

Y no fue el único en apostar por él para este prestigioso galardón. Preguntado en rueda de prensa, Luis Enrique también señaló que "Vitinha ha estado sensacional, como siempre. ¿Próximo Balón de Oro? Bueno, eso espero". Lo cierto es que el centrocampista luso es uno de los jugadores más en forma y con más incidencia dentro del fútbol europeo. Si le va bien esta temporada al PSG... puede ser el sucesor de Dembélé en este premio.