Thomas Christiansen: "Me veo reflejado en Ansu Fati"

Tras un parón de selecciones histórico en el que alcanzó la final de la CONCACAF Nations League, el seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, ha hablado con SPORT sobre la situación del fútbol panameño, la posible llegada de Edward Cedeño al Barça y su experiencia como gran promesa del fútbol.

Después de esta Liga de las Naciones, ¿cómo está?

Ha sido intenso y complicado. Es el tercer año consecutivo que nos clasificamos para la Final Four y analizando un poco cómo nos habían ido los dos anteriores, que perdimos en semifinales, un año contra Canadá y otro año contra México, vimos que físicamente no estábamos al mismo nivel que estos países y había que hacer algo para solucionarlo. Hemos estado más encima de los clubes y los jugadores individualmente y ha habido una mejoría importante.

Llegan a la final de la Nations League dejando en el camino a Estados Unidos y Costa Rica ¿Cree que la selección de Panamá ha dado un paso al frente en el continente?

Sí, hemos dado un paso importante. Yo cuando llegué estábamos en el puesto 78 y ahora estamos en el 33. También hemos mejorado a nivel de resultados, clasificándonos tres veces a la Nations League, a la Copa Oro y pasando de la fase de grupos en la Copa América 2024, un hecho que nunca había sucedido en toda la historia. El último paso lo dimos al llegar a la final de la Nations League ante México.

La final la pierden de una forma muy cruel, por un penalti de Córdoba en el último minuto ¿Qué pesa más, la frustración de que se haya escapado la final al límite o el orgullo por haber llegado tan lejos?

Recibir el gol, de la manera en que lo recibimos, y estando tan cerca de la prórroga duele. Y más un balón que iba a salir fuera de fondo, porque Jiménez no iba a llegar. No obstante, al mismo tiempo sientes orgullo. El hecho de que Panamá haya llegado a una final eliminando al campeón de las tres ediciones anteriores (Estados Unidos), tiene mucho mérito.

Ahora afrontan la clasificación al Mundial 2026, donde están segundos en el grupo ¿Qué significaría volver a una cita tan grande como ya se hizo en el 2018?

Para mí y para el país es, entre comillas, una obligación. Ya con Estados Unidos, México y Canadá clasificados, somos los siguientes en el ranking y por juego y resultados deberíamos estar ahí. Aun así, no podemos relajarnos porque vamos a jugar contra países que son difíciles de ganar, sobre todo, fuera de casa. Jugar en Honduras, El Salvador, Guatemala o Nicaragua es complicado y si no estás al 100% enfocado te pueden dar un susto.

La celebración de Waterman junto a sus compañeros con Titi Henry se hizo muy viral. Desde fuera da la sensación que son jugadores muy pasionales, que sienten su país ¿Cómo es el grupo en general?

Siempre les digo a nuestros jugadores que en Panamá no tenemos grandes estrellas, pero que nuestra fuerza principal es la unidad. Tenemos el sentimiento de país pequeño, pero que podemos con todos. La fe mueve montañas y si a los futbolistas les das las herramientas para creer que es posible, lo pueden llegar a lograr, como ya han demostrado en varias ocasiones. El gol en sí es muy espontáneo, es muy panameño. En otras ocasiones los jugadores hacen sus bailes y sus coreografías en los goles y me gusta mucho que sean así. También es importante que lo que tienen que aportar sobre el terreno de juego les salga de dentro y cumplan con los objetivos.

Sobre esta celebración ¿Cecilio le había dicho algo? ¿Había algo preparado por la presencia de Henry en el campo?

La noche anterior al partido vino la CONCACAF a hacer fotos de los jugadores y les hicieron preguntas. A Cecilio le preguntaron cuál era su ídolo de pequeño y dijo que era Henry. Después, en el calentamiento, le vio en el "stand" donde estaban grabando y cuando metió el gol sabía donde estaba. Así que dijo: esta es la mía, voy a por ti.

Cada vez estamos viendo más jugadores panameños en grandes equipos europeos o al menos en ligas de primer nivel de sus respectivos países. ¿Ha evolucionado mucho el fútbol y el futbolista panameño a lo largo de estos años que han estado al cargo de la selección?

Yo diría que sí, ahora tenemos muchos más jugadores que están en el extranjero. Un ejemplo es el de Amir Murillo, que está en el Olympique de Marsella y ha pegado un salto importante tras jugar varios años en el Anderletch. Es bueno para el fútbol panameño que un jugador como él destaque en una liga tan importante como la francesa, ya que puede abrirles las puertas a los demás.

Hace unos días salió una noticia que el Barça se había interesado por un jugador panameño de 21 años que juega en el Tarazona, Edward Cedeño. ¿Qué nos puede decir de él?

Edward estuvo con la sub-23 en el Torneo Esperanzas de Toulón, pero en esta Nations League ha sido la primera vez que lo llamaba. Aunque esté en Primera RFEF, veo mucho potencial en él; puede crecer mucho más. La verdad es que me hubiese gustado haberle dado minutos en los partidos de esta Nations League, si hubiésemos llegado a la prórroga en esa final habría tendio algun minuto. Pero bueno, esto significa que es un jugador que tenemos en el radar, que va a estar con nosotros y que es un jugador de futuro.

También queríamos hablar un poco de su experiencia como futbolista. Llega al Barça B muy joven y su buen rendimiento en el filial le hace ser seleccionado con España y convertirse en un jugador con mucha cobertura mediática. ¿Cómo puede afectar esta presión mediática a los chicos jóvenes que están saliendo ahora en el Barça?

Actualmente, están muy preparados. Cuando llegué a Barcelona con 18 años, viviendo solo en un apartamento y dejando atrás a mi familia era muy diferente que en la actualidad. Hoy en día, los jugadores que vienen de la Masia, están mucho más preparados. Trabajan en muchos aspectos, no solamente lo que tiene que ver con el fútbol, sino también psicológico o el tema de la presión. Cuando llegué, estaba mucho más verde, pero los que pasan por todas las categorías hasta el primer equipo saben todo lo que se les exige futbolísticamente a cada uno de ellos. Por otro lado, hay que tener la cabeza bien amueblada y preparada para esa presión. Eso también lo hace muy bien el Barça, que los prepara en todos los sentidos.

Christiansen junto a Guardiola / Manel Franch

En su caso, a pesar de tener buenos números en el filial, nunca pudo acabar de llegar al primer equipo ¿Cómo es este proceso de salir de un club como el Barça para un jugador al que se le pone tanta expectación encima?

Es muy difícil. Un ejemplo claro es el de Ansu Fati, sobre el que está habiendo muchos comentarios y era el que iba a reemplazar a Messi. En esa presión mediática y la mala suerte con las lesiones me puedo ver un poco reflejado. No en el sentido de ser como un Messi, pero sí en el hecho de tener buena proyección y la mala suerte con las lesiones. Además, en mi caso, no tuve la oportunidad de elegir mi destino, tuve que aceptar tres cesiones que quería el Barça. Si hubiese podido elegir mi destino, mi formación o mi crecimiento futbolístico quizás podría haber sido distinto y tener más opciones en el primer equipo.

En los últimos años, estamos viendo muchos jugadores jóvenes que la selección lucha por nacionalizarlos. ¿Qué consejos le daría a estos jugadores a la hora de elegir una selección u otra?

Cada situación es distinta, pero es muy importante el sentimiento. En mi caso, mi madre es española y mi padre era danés, así que podía ir con la selección española de manera natural. También fue para tener más opciones de jugar en el primer equipo, pues, en esa época si eras extranjero tenías que pelear con Stoichkov, con Laudrup y Koeman por un puesto en el primer equipo. Además, en ese momento tampoco me había llamado ninguna de las categorías inferiores de la selección de Dinamarca, así que no me lo tomé como una traición. Otros dicen que si hubiese elegido la selección de Dinamarca hubiese jugado muchos más partidos y quizás podría haber sido campeón de Europa en 1992. Nunca se sabe lo que hubiera sido lo mejor, pero no me arrepiento de la elección.

Tras tantos años, ¿Sigue vinculado con el Barça?¿Qué te parece el rendimiento del equipo con Hansi Flick esta temporada?

Siempre que puedo ver el Barça lo veo. Me gusta como Flick le ha sacado provecho, sobre todo, a Raphinha, que está haciendo un año espectacular. Veo un equipo sólido en el que hay un compromiso, una comunicación y una atención a todo lo que se hace.