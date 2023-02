Thierry Henry se postula para ser seleccionador de Estados Unidos

Tras su etapa como segundo de Roberto Martínez en Bélgica, la leyenda blaugrana quiere dirigir un banquillo “¿Conozco a los jugadores (de Estados Unidos)? Sí, conozco a los jugadores. ¿Conozco la MLS? Sí, conozco la liga", indicó

Después de su etapa como técnico ayudante de Roberto Martínez en la selección belga, Thierry Henry quiere ser entrenador de primer nivel y una de sus apuestas puede ser la selección de Estados Unidos.

El exjugador del FC Barcelona se postuló para el cargo, vacante tras la salida de Gregg Berhalter una vez concluido el Mundial de Qatar.

'Titi' Henry, actual comentarista de fútbol, señaló en CBS/Paramount+ que conoce a los jugadores estadounidenses, así como la MLS, por lo que estaría capacitado para el cargo.“¿Conozco a los jugadores (de Estados Unidos)? Sí, conozco a los jugadores. ¿Conozco la MLS? Sí, conozco la liga. ¿Me gustaría ser entrenador en cualquier nivel? Sí, por supuesto, eso es algo que me gustaría hacer. Pero volviendo a la selección nacional de USA y a Estados Unidos en general, ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la filosofía? ¿Qué quieres ser?“, dijo.

En la última etapa como jugador en activo, el galo militó en los New York Red Bulls de la MLS. Además dirigió en esta liga al Montreal, por lo que conoce el entorno del fútbol estadounidense. Ahora Henry quiere asumir el cargo de entrenador en un banquillo importante y el combinado USA puede ser su apuesta.

“Roberto Martínez se ha ido a entrenar a la selección de Portugal y yo no me voy con él. Ser el número dos ya no es algo que me guste hacer. Siento un gran respeto por él, ya que me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Me gustaría, me gustaría tener una oportunidad en los banquillos de nuevo”, concluyó.