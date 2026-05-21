Thiago Silva vuelve a quedar libre

Thiago Silva volverá a mirar al mercado. El legendario defensor brasileño se convertirá en agente libre al término de la temporada después de decidir no prolongar su contrato con el Porto, club al que llegó el pasado mes de enero tras finalizar su etapa en el Fluminense. Lo que parecía el epílogo definitivo de su carrera acabó transformándose en un inesperado regreso a Europa para seguir compitiendo al máximo nivel. Y, una vez más, demostró que todavía tenía fútbol en sus botas.

El Porto anunció este jueves que Thiago Silva abandonará la entidad cuando expire su vínculo contractual. Una salida que deja abierta una incógnita inevitable: ¿seguirá jugando o ha llegado definitivamente la hora de la retirada?

A sus 41 años, el central brasileño aterrizó en Portugal a coste cero y terminó siendo una pieza importante en la conquista de la Liga Portugal. Su experiencia, liderazgo y jerarquía elevaron el nivel defensivo del conjunto luso en el tramo decisivo de la temporada. En apenas media campaña disputó 14 encuentros oficiales y dejó claro que su físico y lectura del juego continúan muy por encima de la media. Además, durante estos meses se convirtió en el futbolista más longevo en disputar competiciones europeas, otro registro más para una carrera repleta de hitos.

Thiago Silva, en el AC Milan / PIER PAOLO FERRERI / EFE

Sin embargo, la situación adquiere todavía más relevancia después de lo sucedido esta semana con la selección brasileña. Carlo Ancelotti anunció el lunes la lista de 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y aunque toda la atención mediática giró alrededor del regreso de Neymar Jr, una de las grandes ausencias fue precisamente la de Thiago Silva.

El veterano central, capitán y líder de la 'canarinha' durante más de una década, quedó fuera de la convocatoria pese a los rumores que apuntaban a una posible inclusión de última hora. Por lo que, todo hace indicar que el exfutbolista de PSG y Chelsea ya ha disputado sus últimos minutos con Brasil.

Mientras tanto, las especulaciones sobre su próximo destino no han tardado en aparecer. En Italia, varios medios apuntan a que el AC Milan habría puesto sobre la mesa la posibilidad de un regreso a San Siro. Thiago conoce perfectamente la casa 'rossonera', donde brilló entre 2009 y 2012 antes de dar el salto al Paris Saint-Germain.

El Chelsea, por su parte, también sigue pendiente de su situación. Aunque en Stamford Bridge contemplan un escenario distinto: incorporarlo al cuerpo técnico, alejado de los terrenos de juego. Sea cual sea la decisión, el desenlace parece cada vez más cercano. Thiago Silva encara las últimas páginas de una carrera asombrosa, donde se ha convertido en uno de los centrales más elegantes, inteligentes y dominantes del siglo XXI.