Thiago Silva, en contra de la gestión de Ancelotti con Brasil: "El fútbol aquí no funciona así"

La figura de Carlo Ancelotti ha generado gran controversia desde que asumiera el cargo de seleccionador de Brasil, principalmente por el hecho de que la 'canarinha' tuviera que recurrir a un entrenador extranjero para tratar de recuperar la senda de la victoria, así como por su gestión de Neymar, máximo goleador con la 'verdeamarelha' que solo fue tenido en cuenta para la Copa del Mundo con un rol secundario.

Ahora, el técnico con más Champions League ha anunciado un plan para renovar las listas de convocados de Brasil de cara al nuevo ciclo, con la Copa América 2028 y el Mundial 2030 como grandes objetivos en el horizonte. Sin embargo, Thiago Silva, uno de los futbolistas con más internacionalidades a su espalda representando al país del 'jogo bonito', se ha mostrado en contra de esta 'revolución' planteada por Ancelotti.

"Yo fui al Mundial con casi 41 años"

En una entrevista para el medio brasileño 'Rádio Tupi', el central de Fluminense se ha mostrado contrariado por la decisión tomada por Carlo Ancelotti. "No se puede descartar a alguien con 31, 32 o 33 años. Yo fui al Mundial con casi 41 años. No se puede descartar a nadie que esté en un buen momento", argumenta el ex del Paris Saint-Germain respecto a la reestructuración que quiere llevar a cabo el técnico italiano.

Además, Silva pone el foco en la celeridad del rejuvenecimiento del equipo, principal problema para él: "En esta selección, las cosas tienen que ir despacio: no puedes sacar a todo el mundo y meterlo todo nuevo. Tiene que ser paso a paso". Yendo más allá en su argumentación, el defensa afirma que "ser jugador de la selección brasileña es diferente a ser jugador de club", mientras que "él viene del fútbol europeo, que es más fácil, y aquí esto no funciona así".

De cara a este nuevo ciclo con la pentacampeona del mundo, el exentrenador de Milan, Real Madrid o Everton entre otros, ha decidido dejar de tomar en consideración a piezas importantes en el pasado reciente de la 'canarinha', por lo que nombres como Casemiro, Danilo o Alex Sandro dejarán de aparecer en las listas, así como el propio Neymar, el cual anunció su retirada de la 'canarinha' tras el fiasco mundialista. Por su parte, Thiago Silva tiene clara su postura, reafirmándose en que "no me gustan este tipo de cambios y no estoy de acuerdo, pero quien manda es él".