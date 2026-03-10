Thiago Silva, el amor platónico del Barça que sigue en primera línea de fuego a sus 41 años

Thiago Silva sigue disfrutando del fútbol a sus 41 años. Lo hace en el Porto, uno de los equipos más importantes de Portugal, después de haber defendido durante cientos de partidos la camiseta de 'gigantes' del fútbol europeo como el AC Milan, el PSG o el Chelsea, o la de la pentacampeona del mundo, Brasil. Sin embargo, en su extensa trayectoria, siempre le quedará la espinita del Barça.

Hace ya 14 años, en 2012, su llegada al Camp Nou estaba prácticamente cerrada. Había acuerdo entre el club y el jugador, pero el fichaje se frustró porque el Milan renovó su contrato. Posteriormente, fue vendido al PSG por 42 millones de euros, que además le ofrecía un salario mucho más potente.

Thiago Silva, en el AC Milan / PIER PAOLO FERRERI / EFE

Volvió a la carga el club catalán cuando el brasileño estaba en París, pero el resultado fue el mismo: acercamientos que no consiguieron finalmente vestir al brasileño de blaugrana, que volvía a incrementar su salario en el Parque de los Príncipes.

Fue una decisión difícil decir dos veces que no al Barça. Nunca ha sido un secreto que he admirado al Barça desde que era niño Thiago Silva — Durante su etapa en el PSG

Al poco tiempo, el propio Thiago Silva ofreció una entrevista a 'The Guardian' en la que aseguró que "fue una decisión difícil decir dos veces que no al Barça. Nunca ha sido un secreto que he admirado al Barça desde que era niño y siempre me hubiera gustado jugar allí". Un sueño frustrado en ambas partes.

Un central muy respetado

A partir de allí, como ya saben, Thiago Silva lideró la zaga del PSG hasta 2020, cuando puso rumbo al Chelsea, ya como veterano, para demostrar que la edad es solo un número y convertirse en referente del club. Lo abandonó en 2024 para volver a su Brasil natal de la mano del Fluminense. Y cuando parecía que, quizá, iba a pensar en la retirada, firmó por el Porto este enero.

Thiago Silva, en el Fluminense / Instagram

Desde entonces, Thiago Silva ha disputado seis encuentros con los 'Dragones', donde Farioli trata de dosificarlo de la mejor manera para usarlo en los escenarios más importantes y donde es uno de los líderes del vestuario, pese a haber llegado hace poco. Un escenario que, pese a todo lo que lleva en su mochila, le generó muchos nervios. Así lo confesó el propio jugador a 'TNT Sports'.

Pensó en la retirada

"Cuando llegué al club, estaba nervioso por la responsabilidad que tenía, porque era un partido clásico y porque era mi primer partido. Lo que muchos no saben es que solo tuve seis entrenamientos. Había estado de vacaciones en Río de Janeiro y, como no me gusta estar inactivo durante las vacaciones, comencé a prepararme sin saber a dónde iba, pensando ya en cómo llegaría al siguiente club", explica Thiago Silva.

"Hice esa preparación mental. El desgaste del fútbol brasileño es muy alto, así que pasé 15 o 16 días descansando, pero al mismo tiempo tenía que prepararme de alguna manera, así que comencé a trabajar en el gimnasio, corriendo, montando en bicicleta y jugando al futvóley, un deporte que me encanta", añadió el defensa del Porto, quien debutó con el Porto en un partido de alta tensión contra el Benfica en la Copa de Portugal.

No era un partido cualquiera, pero me preparé psicológicamente y me dije: 'Es el primer partido, todavía no estoy del todo integrado, pero es Porto - Benfica Thiago Silva — Jugador del Porto

“Cuando llegué aquí, hice mi presentación, fuimos al Algarve durante cinco días, volvimos el sexto y el séptimo u octavo teníamos un partido: Porto - Benfica. No era un partido cualquiera, pero me preparé psicológicamente y me dije: 'Es el primer partido, todavía no estoy del todo integrado, pero es Porto - Benfica. Tengo que dar una buena respuesta'. No físicamente, porque fue todo muy repentino, sino tácticamente, en términos de trabajo en equipo y comunicación", recuerda.

"Tenía que jugar como si hubiera entrenado durante 30 días. Esa era mi preocupación, de ahí el nerviosismo, aunque la gente pensaba que estaba bastante tranquilo. Eso es lo que intento transmitir, un poco más de tranquilidad debido a mi experiencia. Cuando terminó el partido, toda la presión había desaparecido, sentí algunos calambres, pero el resultado final trajo un gran alivio mental por haber llegado y demostrado mis habilidades", confesó uno de los grandes defensas del siglo XXI.

Noticias relacionadas

Thiago Silva también reveló que consideró poner fin a su carrera antes de firmar por el Porto, que cambió radicalmente su pensamiento: "Si no tuviera un club tan especial como el Porto, habría terminado mi carrera en diciembre. Cuando surgió el interés lo pensé bien y sentí que este era el club en el que debía estar. No esperaba volver al máximo nivel europeo. De hecho, mi pensamiento al volver a Brasil era terminar mi carrera, pero me apasiona tanto el fútbol... Por eso sigo haciéndolo ahora, a los 41 años, e intento dedicarme al máximo", reconoció. ¿Hasta qué edad jugará?