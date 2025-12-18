'The Athletic': Maresca para sustituir a Guardiola

El Manchester City vuelve a carburar. El equipo 'citizen' encadena seis victorias entre las distintas competiciones y se ha convertido de nuevo en uno de los grandes favoritos para levantar todos los títulos esta temporada Después de una importante inversión el pasado verano y un inicio algo dubitativo, el conjunto 'skyblue' amenaza con volver a dominar el fútbol europeo.

Pese al buen momento que atraviesa el Manchester City, crecen las dudas sobre la continuidad de Pep Guardiola. El técnico catalán renovó su vínculo con la entidad 'citizen' hasta junio de 2027, pero 'The Athletic' vuelve a poner en cuestión su futuro más allá del final de esta temporada. El medio citado indica que "cada vez hay más expectación ante la posibilidad de que esta sea la última temporada de Pep Guardiola en el Manchester City".

Por ello, en el club sky blue ya trabajan en un ‘plan de contingencia’ ante la posibilidad de que Guardiola abandone el equipo el próximo verano. En ese sentido, The Athletic apunta que Enzo Maresca es uno de los principales candidatos que baraja el Manchester City en caso de que se produzca la salida del técnico catalán.

Considerado uno de los discípulos más aventajados del técnico de Santpedor, Maresca fue entrenador del Manchester City Sub-21 en la temporada 2020-2021 y ejerció como mano derecha de Pep Guardiola en 2022. El técnico italiano dirige actualmente al Chelsea, pero no está viviendo su mejor momento como técnico de los 'blues'.

Maresca tiene aún tres años y medio de contrato por delante, hasta 2029, y su vinculación incluye una cláusula que permitiría ampliarla una temporada adicional. Sin embargo, en los últimos días ha surgido cierta incertidumbre, especialmente después de que describiera días previos a la victoria del sábado en casa ante el Everton como "las peores 48 horas desde que me uní al club, porque mucha gente no nos apoyó".

Enzo Maresca ha ganado crédito dentro de la directiva del Manchester City, aunque la salida de Guardiola no está para nada confirmada. De hecho, hace tan solo unos meses, el técnico catalán señaló que “aquí (en Mánchester) estoy bien. Ha habido muchos cambios en los últimos años, pero aún tenemos energía para intentar seguir ganando. No quiero causar problemas, pero aquí siento que todavía tenemos las ganas y la energía para intentar que cada temporada sea mejor que la anterior".

No es la primera vez que desde Inglaterra apuntan a un posible adiós de Pep Guardiola al finalizar la temporada. 'The Times' señaló hace unas semanas que quienes conocen la situación no descartan que, al concluir su décima temporada, la salida del técnico catalán pueda estar sobre la mesa. Como suele decirse, cuando suena el río, agua lleva.