Terremoto Jobe Bellingham: quiere irse del Dortmund

Jobe Bellingham no es feliz en Westfalia. El Borussia Dortmund dio un golpe sobre la mesa con la contratación del ex del Sunderland, destinado a seguir los pasos de su hermano mayor Jude, que ya dejó huella en la entidad 'borusser'. Pero nada más lejos de la realidad. Ni cuatro meses transcurrieron que el futuro del pequeño de los Bellingham podría estar bien lejos del Westfalenstadion.

30,5 millones de euros invirtió el Borussia Dortmund en un chico que acaba de cumplir 20 años. Convirtiéndose, asimismo, en el fichaje más costoso de la historia del club germano. Brilló con luz propia en un Sunderland que ascendió a la Premier League y se le veía más que capacitado para dar el salto definitivo a la élite. Jobe, sin embargo, siente cierta frustración, pues se esperaba contar con un rol más protagónico. Descontento con su tiempo de juego (187 minutos en la Bundesliga) y con un Niko Kovač que solo cuenta con sus servicios cuando hay lesiones en el plantel.

Jobe Bellingham, en la presentación de Jude con el Dortmund / @primevideosport

Tensión familiar

Según 'BILD', la delicada situación existente entre los padres de Jobe está afectando gravemente en su rendimiento y confianza. El rotativo germano asegura que Mark y Denise Bellingham, sus progenitores, fueron vistos en localidades muy separadas en la zona VIP durante el choque de Champions League ante el Athletic Club, con amigos de la familia entre medio. "Existe un peligroso ambiente de tensión en torno a la familia, lo que genera en Jobe una enorme inseguridad y lo somete a mucha presión", explican.

Dortmund's head coach Nico Kovac, left, talks to player Jobe Bellingham during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and RB Leipzig in Dortmund, Germany, Saturday, Oct. 4, 2025. (AP Photo/Martin Meissner) / Martin Meissner / AP

Existe, además, cierta tenisón entre su padre, su técnico y el director deportivo del Dortmund, Sebastian Kehl. A Jobe le costó adaptarse al fútbol alemán, pero la crispación que su padre provocó en el staff técnico 'borusser' para nada le ayudó. Mark Bellingham, de hecho, tiene prohibida la entrada al vestuario del equipo, después de un altercado con la directiva a principios de temporada.

¿Cambio de aires?

Falto de confianza sobre el verde, mostrando, incluso, inseguridad, Jobe estaría considerando seriamente buscarse una salida y abandonar un Borussia Dortumund en el que, por motivos varios, no se está encontrando, tal y como asegura Sacha Tavolieri. Hay algún que otro club de la Premier League que le sigue la pista...