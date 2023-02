¿A la tercera será la vencida para Cristiano Ronaldo?

El Al-Nassr se mide mañana al Al-Fateh en la que será la tercera titularidad para el portugués, que todavía no se ha estrenado de cara al gol El ex del Real Madrid y del Manchester United aún no ha visto puerta tras 180 minutos jugados

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se enfrenta mañana por la tarde al Al-Fateh a domicilio (16:00h) en el que será el tercer intento del exjugador del Real Madrid de estrenar su casillero goleador en un partido oficial en Arabia Saudí.

Cristiano Ronaldo se quedó sin marcar en su debut liguero ante el Al-Ettifaq, partido en el que el Al-Nassr venció por 1-0 con una diana de Anderson Talisca y en el que el portugués disputó los 90 minutos.

Más decepcionante todavía fue el segundo partido de Cristiano. Y es que el Al-Nassr cayó eliminado de la Supercopa de Arabia Saudí en semifinales tras perder por 3-1 ante el Al-Ittihad, equipo de la zona alta en Liga.

El flamante fichaje luso también disputó el partido completo y tampoco logró anotar. En cambio, sí lo hizo de nuevo Anderson Talisca, pese a la derrota final.

Tercera titularidad

De vuelta a la Liga, el Al-Nassr se enfrenta mañana al séptimo clasificado con la intención de recuperar el liderato, ahora en manos del Al-Shabab, con un punto y dos partidos más disputados. ¿A la tercera irá la vencida para Cristiano?