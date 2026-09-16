Ter Stegen, suplente antes de la llamada de la selección: "Ha estado lesionado mucho tiempo"

El resurgir de Marc-André ter Stegen parece evolucionar favorablemente. El guardameta alemán se ha reencontrado consigo mismo tras su llegada al Ajax en el pasado mercado de verano, un movimiento clave para poder cumplir, por fin, su sueño con la selección.

Fue la gran noticia del martes en Alemania. El diario 'Bild' avanzó que Jürgen Klopp (nuevo seleccionador) habría contactado ya con Ter Stegen para comunicarle que será convocado en el próximo parón de selecciones y que, además, será su portero titular en el nuevo proyecto que recién comienza en la 'Mannschaft'.

Con la retirada, esta vez definitiva, de Manuel Neuer tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se le abría al exazulgrana la oportunidad perfecta para ser el número 1 bajo palos tras mucho tiempo alejado del fútbol de selecciones. Baumann, Urbig o Nübel son otras alternativas, pero en el país germano tienen claro que el favorito de Klopp es Ter Stegen.

Ter Stegen, portero del Ajax / EFE

Suplente en la Eredivisie

Con todo ese contexto, sorprendió que justo este martes por la tarde el guardameta cedido por el Barça fuese suplente en el Ajax-Willem II de la sexta jornada de la Eredivisie (la tercera pero aplazada). Míchel Sánchez, técnico del cuadro local, decidió alinear a Maarten Paes, habitualmente portero suplente que hasta el momento solo había disputado la fase previa de la Conference League.

Algunas alarmas se encendieron en Alemania, sobre todo teniendo en cuenta el historial de Ter Stegen con las lesiones. Pero nada más lejos de la realidad. Precisamente por ese motivo, para evitar cualquier contratiempo físico en una etapa crucial, Míchel decidió darle descanso. Así lo confirmó el ex del Girona en declaraciones a 'ESPN'.

"Se acerca un parón..."

"Según la información de nuestro cuerpo médico, Marc-André ter Stegen se está recuperando de una lesión grave, ha estado lesionado durante mucho tiempo y ahora se acerca un parón internacional. Por eso creíamos que este era un buen momento para que Maarten Paes jugase, permitiendo que Marc se recupere adecuadamente para el sábado y luego para el parón internacional", explicó Míchel al ser preguntado por el cambio de portero.

El entrenador del Ajax, Míchel Sánchez, durante la pasada temporada en el Girona / EFE

Cabe recordar que el Ajax disputará este fin de semana su tercer partido en apenas siete días frente al Excelsior, por lo que el entrenador madrileño decidió que Ter Stegen jugase tan solo dos de los tres encuentros para no forzarle, pese a que el Ajax venció plácidamente al Willem II (5-1) con poco trabajo para Paes.

"Si Ter Stegen es convocado por su selección nacional, lo cual parece muy probable, tendremos tiempo después para seguir trabajando en su recuperación. Así podemos asegurarnos de que todos los jugadores recuperen su mejor forma", concluyó Míchel, que todavía no termina de fiarse al 100% del estado físico del meta alemán tras lo que sucedió en el Girona, donde ambos coincidieron el curso pasado, y que sabe que será titular con Klopp.