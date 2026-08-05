Ter Stegen no pierde el tiempo: primer entrenamiento y listo para debutar en la Conference

Marc-André ter Stegen ya ha cambiado definitivamente el blaugrana por el blanco y rojo del Ajax. Apenas un día después de hacerse oficial su cesión desde el FC Barcelona hasta junio de 2027, el guardameta alemán ya se ha ejercitado por primera vez con sus nuevos compañeros en las instalaciones de De Toekomst y todo apunta a que su debut podría producirse de forma inmediata.

El internacional alemán participó este martes en su primera sesión de entrenamiento bajo las órdenes de Míchel Sánchez, en una jornada marcada por el buen ambiente en el vestuario. Los futbolistas del Ajax recibieron con un pasillo de bienvenida tanto a Ter Stegen como al también recién incorporado Julian Brandt, dos de los grandes refuerzos del conjunto neerlandés para esta temporada.

Disponible para jugar desde el primer día

La adaptación del exguardameta del Barça está siendo mucho más rápida de lo previsto. Según ha informado Voetbal International, tanto Ter Stegen como Brandt ya están disponibles para disputar el partido de ida de la tercera ronda previa de la UEFA Conference League que enfrentará este jueves al Ajax con el Shelbourne en el Johan Cruijff Arena. El conjunto de Ámsterdam afrontará la eliminatoria con el objetivo de encarrilar el pase a la siguiente ronda antes del encuentro de vuelta en Dublín, y Míchel ya podrá contar con dos de sus principales incorporaciones del verano.

La sesión también dejó otras imágen destacada. Mika Godts, objetivo del Paris Saint-Germain, se ejercitó con total normalidad mientras continúan las negociaciones entre ambos clubes por su posible traspaso.

Ter Stegen en su presentación / AJAX.NL

Primer paso tras salir del Barça

Para Ter Stegen comienza ahora una etapa importante después de quedar fuera de los planes deportivos del FC Barcelona. El guardameta alemán ha aterrizado en el Ajax con la intención de recuperar continuidad y volver a sentirse protagonista tras dos temporadas condicionadas por las lesiones y la falta de minutos.

Su rápida integración en la dinámica del equipo confirma que el club neerlandés pretende darle un papel relevante desde el primer momento. Si nada cambia durante las próximas horas, el portero alemán podría volver a competir este mismo jueves, apenas dos días después de hacerse oficial una cesión que pone en marcha un nuevo capítulo en su carrera.