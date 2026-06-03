Ter Stegen tiene el camino trazado: ¿lo recorrerá?

¿Qué habría pasado si Marc-André Ter Stegen no se hubiera roto en su segundo partido con el Girona? ¿Se habría mantenido el equipo catalán en Primera? ¿Continuaría Míchel en Montilivi? Son preguntas inevitables, pero también imposibles de responder. Muchas incógnitas y ninguna certeza. Ninguna, para ser exactos.

Varias fuentes aseguraron en su momento que tanto el portero alemán como el técnico vallecano habrían seguido un curso más si el Girona hubiera logrado la permanencia. Apuntaban, al menos, que ambos se lo habrían pensado. Pero la realidad fue mucho más cruel y dejó cualquier hipótesis en papel mojado.

Ter Stegen, entrenando con el Girona / EFE

El cierre de temporada en Girona fue un desastre. La tragedia se consumó en la última jornada, en Montilivi, ante el Elche. Para Ter Stegen, sin embargo, el calvario había comenzado bastante antes. En enero, una lesión puso fin a su temporada. Y también le cerró la puerta del Mundial. "Lo de Ter Stegen es trágico; era su turno", declaró el seleccionador alemán Julian Nagelmsann al enterarse de la noticia.

El golpe fue durísimo para la leyenda azulgrana, que ya venía de vivir una situación delicada, relegado al banquillo durante el primer tramo del curso por el magnífico rendimiento de un fresco Joan García. Hansi Flick había sido claro. Ahora, el descenso también le obliga ahora a cambiar de planes.

El guardameta del FC Barcelona, Joan García, durante el calentamiento previo al encuentro correspondiente a la jornada 35 de Laliga EA Sports que disputan este domingo FC Barcelona y Real Madrid en el estadio del Camp Nou, en Barcelona / Siu Wu / EFE

Aunque tiene contrato hasta 2028, todo indica que Ter Stegen saldrá en verano al no contar con oportunidades. El alemán se prepara para iniciar una nueva aventura lejos del Barça, club al que llegó en 2014. Se dice rápido, pero han pasado muchos años, muchos títulos y emociones. A sus 34 años, sin embargo, todavía podría tener por delante un camino muy interesante por explorar.

Quien ya se ha movido es Míchel. El entrenador vallecano ha sido presentado como nuevo técnico del Ajax de Ámsterdam y trabaja mano a mano con Jordi Cruyff para reforzar la plantilla y devolver al gigante neerlandés al lugar que le corresponde, ganando títulos en Países Bajos y compitiendo con fuerza en Europa.

El Ajax quiere a un portero experimentado

Una de las posiciones a reforzar es la portería. Y ahí aparece el nombre de Ter Stegen. Según varios medios locales, el guardameta culé es uno de los perfiles que se manejan en la secretaría técnica del club de Ámsterdam. Su experiencia, liderazgo y juego de pies encajan como anillo al dedo en la filosofía del Ajax y también en el estilo de Míchel, que estaría encantado de reencontrarse con el portero al que llevó a Girona en enero.

Ter Stegen cayó lesionado en su segundo partido como portero del Girona / Enric Fontcuberta / EFE

“Es una pena la situación de Marc. Es muy complicada. Parecía imposible que viniera aquí y solo lo hemos podido disfrutar dos semanas”, expresó Míchel cuando el alemán cayó lesionado. Quizás el destino les tenga reservada una segunda oportunidad, esta vez en la Eredivisie.

Lógicamente, el técnico sería uno de los grandes valedores de su posible llegada a Países Bajos. Conoce al futbolista, sabe lo que puede aportar en la salida de balón y entiende el peso que tendría en un vestuario en reconstrucción. Ter Stegen no sería una figura de jerarquía para un proyecto ambicioso.

MILAN (Italy), 24/02/2026.- Inter Milan’s goalkeeper Yann Sommer (L) challenges for the ball with Bodo/Glimt's Kasper Hogh during the UEFA Champions League play-offs 2st leg soccer match between Inter Milan and Bodo/Glimt at Giuseppe Meazza stadium in Milan, 24 February 2026. (Liga de Campeones, Italia) EFE/EPA/MATTEO BAZZI / MATTEO BAZZI / EFE

No obstante, el Ajax también trabaja en otras vías. Mark Flekken, internacional con la Oranje, y Yann Sommer, portero suizo de enorme experiencia y nivel contrastado, figuran entre las alternativas que contempla el club.

Ceballos, en la órbita 'ajacied'

La reconstrucción del Ajax, además, no se limitará al banquillo ni a la portería. Según Matteo Moretto, Dani Ceballos también está en la lista de objetivos para reforzar el centro del campo, después de que el Real Madrid lo haya colocado en la rampa de salida desde hace tiempo.

El verano se presenta movido en Ámsterdam. Míchel ya ha dado el primer paso mientras el Ajax busca volver a ser el Ajax. Y Ter Stegen, tras una temporada marcada por la lesión, el descenso y la incertidumbre, podría encontrar allí un nuevo punto de partida. El camino parece trazado. Falta saber si el alemán está dispuesto a recorrerlo.