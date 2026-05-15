Ter Stegen se acerca a un destino ideal

Marc-André Ter Stegen afronta un verano decisivo. El portero alemán viene de una temporada muy complicada: perdió la titularidad en el Barça en favor de Joan García, salió rumbo al Girona en invierno para intentar sumar minutos y apuntarse al Mundial, pero una lesión a las primeras de cambio frenó en seco sus planes. Sin Mundial con Alemania y con su futuro en el aire, el guardameta deberá buscar una salida este verano para volver a su mejor nivel.

Según informan en Países Bajos, concretamente el medio deportivo ‘Voetbal International’, uno de los clubes que aparecen sobre su mesa es el Ajax de Ámsterdam. El club neerlandés quiere reforzar la portería con un perfil experimentado, capaz de aportar seguridad y liderazgo bajo palos y con buen juego de pies. Y la opción de Ter Stegen les encaja a la perfección.

Ter Stegen fue decisivo en su debut con el Girona / Girona FC

En Ámsterdam llevan tiempo rastreando el mercado de porteros y el alemán es uno de los favoritos, junto al también azulgrana Iñaki Peña, cedido en el Elche esta temporada, o Mark Flekken, internacional con Países Bajos y actual jugador del Bayer Leverkusen.

Muy del estilo histórico del Ajax

El Ajax ha construido históricamente su identidad alrededor del balón. Valoran mucho el juego de posesión y para ello es fundamental tener una salida limpia desde atrás. Claro está, sin porteros capaces de participar en la construcción, es complicado. Y ahí Ter Stegen sigue siendo un perfil muy reconocible.

Pese a la lesión y a su falta de continuidad, no hay duda de que Ter Stegen es un guardameta que asume responsabilidad con los pies, que no se esconde ante la presión y que se atreve a filtrar pases para superar líneas de presión.

Míchel, cada vez más cerca

Y el Ajax también avanza en el banquillo. El club neerlandés está muy cerca de fichar a Míchel, técnico del Girona, que ahora está centrado en asegurar la permanencia de su equipo en Primera. Según ha informado Radio Marca, el entrenador vallecano ya habría dado el sí y firmará cuando termine la temporada.

Si finalmente llega Míchel al banquillo, la operación podría cobrar todavía más sentido. El técnico ya lo quiso (y lo tuvo) en el Girona, pero apenas pudo disfrutar de él por culpa de la lesión. Ahora, Ter Stegen podría encontrar un escenario ideal para relanzarse.