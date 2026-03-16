Tensión en el Milan con Rafael Leão: se enfada y empuja a Massimiliano Allegri tras ser sustituido

Rechazar un abrazo y empujar a su entrenador, Massimiliano Allegri, fue la escena protagonizada por Rafael Leão y la imagen del partido que vio al Milan perder ante la Lazio, a la vez que pierde terreno en la carrera por el Scudetto en la Serie A.

Los hechos ocurrieron en el marco de la jornada 29 de la Serie A. Ya corriendo el minuto 67 y abajo 1-0 en el marcador, que no se movería más el resto del encuentro, Massimiliano Allegri optó por retirar a Leão para darle entrada a Niclas Füllkrug. Una decisión que no fue del agrado del portugués.

Visiblemente enfadado, Allegri intentó calmar la tensión con un abrazo al jugador, quien inmediatamente se zafó del mismo y terminó aparatándolo con un empujón, a la vez que le reclamaba la situación. Incluso el portero, Mike Maignan, tuvo que acercarse a Leão para calmar los ánimos.

Allegri esclarece la situación

Al explicar la situación, el entrenador italiano afirmó que todo fue por cómo se desarrolló el partido, en el que el Milan dejó escapar puntos y, aunque permanece como sublíder de la Serie A, ahora ve al Inter a ocho puntos de distancia.

"Estaba un poco enfadado porque tuvo oportunidades en las que pudo haber recibido mejores pases, pero no fue así. Hubo dos oportunidades claras para anotar y estaba un poco molesto. Estas cosas pasan en un partido", señaló Allegri tras el encuentro en Roma.

"Todos los jugadores querían ganar, primero y más importante, porque hubiera significado extender la ventaja sobre los de atrás (en la tabla). La temporada aún es larga. Necesitamos mantener la calma y mejorar en esas situaciones que no hemos hecho bien", agregó el técnico italiano.

Sin afinar el tino

De los dos disparos que realizó ante la Lazio, Leão vio uno de ellos irse demasiado abierto de la portería y el otro lo vio ser atajado sin dificultad por el guardameta al ser un tiro directo al centro del arco.

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Pese a ser dominador a lo largo del encuentro -- con una posesión del 59%, por apenas 41% de la Lazio --, únicamente tres de los 17 disparos del conjunto rossonero llevaron dirección a portería; siendo esta una de las actuaciones menos efectivas del equipo en la temporada.