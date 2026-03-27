Tensión con Lukaku: planta al Nápoles y no se presenta a entrenar

Saltan chispas en el Nápoles. Según informa 'La Gazzetta dello Sport', Romelu Lukaku ha decidido no presentarse a las dos últimas sesiones de entrenamiento de la semana en Castel Volturno, una decisión que no ha sentado nada bien en el club italiano.

El delantero belga comunicó al Nápoles que prefería quedarse en Bélgica con el objetivo de centrarse en su recuperación física, sentirse útil en el tramo final de la temporada y preparar de la mejor manera posible el próximo Mundial. Sin embargo, siempre según el medio citado, el plan acordado con el club era diferente.

El Nápoles había solicitado expresamente que Lukaku regresara a las instalaciones del equipo para coordinar su proceso de recuperación tras unos problemas físicos arrastrados en las últimas semanas. La decisión del jugador, tomada de forma unilateral, rompe ese marco de trabajo conjunto y ha generado un evidente malestar interno.

La situación refleja un pulso silencioso entre club y futbolista. Mientras Lukaku ya habría comenzado a diseñar su hoja de ruta pensando en el Mundial, incluso pactando con la selección belga un plan inmediato que incluía no participar en los amistosos en Estados Unidos, el Nápoles considera que el delantero se ha desmarcado de lo acordado.

Desde la concentración belga, el seleccionador Domenico Tedesco optó por rebajar la tensión. “Lukaku consideró cuidadosamente qué era lo mejor para el resto de la temporada. Dados los viajes y el esfuerzo, concluyó que no era ideal mantener un ritmo tan alto. No hay problemas de salud, se trata de prepararse mejor para el final de temporada y el Mundial”, explicó

El técnico insistió en la confianza hacia el delantero: “Conoce muy bien su cuerpo y quiere estar en el Mundial”, añadió. Mientras tanto, el Nápoles mantiene silencio oficial, aunque, tal y como apunta la Gazzetta, en privado ya le habría trasladado al jugador la conveniencia, o más bien la exigencia, de regresar cuanto antes a la disciplina del equipo.

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