Tensión con Coutinho en Brasil: pide rescindir su contrato con el Vasco da Gama

Philippe Coutinho ya no está a gusto en Brasil. Según reportes del medio especializado sobre el Vasco da Gama 'A Vascainos', el futbolista le habría pedido a la directiva del club la rescisión de su contrato, que vence en junio de este año.

La decisión del mediocampista de 33 años habría sorprendido al club, que aún no ha tomado una determinación sobre si aceptará la petición.

El exjugador del FC Barcelona, Liverpool o Bayern de Múnich habría comunicado su deseo tras el partido de este pasado sábado ante Volta Redonda por el Campeonato Carioca, en el que fue sustituido en el descanso y no regresó al banquillo, una acción que refleja la tensión que atraviesa el vestuario.

La decisión ha sorprendido tanto al club como al entorno, ya que la semana pasada, el director ejecutivo, Admar Lopes, anunció que se habían iniciado las conversaciones para una posible renovación.

El futuro de Coutinho en el Vasco se encuentra envuelto en incertidumbre y evidencia diferencias internas en la dirigencia. Algunos directivos buscan su continuidad, mientras que otros consideran que su ciclo en el club ha concluido y se inclinan por no presentar una nueva oferta.

Coutinho, en el Vasco da Gama / @VascodaGama

Hasta finales del año pasado, el entorno del jugador apuntaba a que concluiría su carrera profesional al finalizar el contrato con el club carioca. Sin embargo, la situación cambió recientemente debido al delicado momento deportivo del equipo y a las reacciones de la afición, que abucheó al brasileño durante el duelo ante Volta Redonda por los cuartos de final del Campeonato Carioca.

Según añade el medio 'GE', fuentes cercanas al jugador han asegurado que la decisión es irreversible, aunque destacan que con el club se mantiene una buena relación.

A pesar del clima adverso, el entrenador Fernando Diniz ha salido en defensa de Coutinho, asegurando que mantiene una relación cercana y sólida con él. En lo que va de temporada, el mediocampista ha disputado siete partidos con el Vasco, anotando tres goles y repartiendo una asistencia.