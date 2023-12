Ten Hag - Pocchetino: ajuste de cuentas con vistas al futuro

Ten Hag se la juega ante Pocchetino, que le arrebató la final con los Spurs en 2019 Horario y dónde ver el Manchester United - Chelsea hoy

Erik Ten Hag se la juega en Old Trafford. Este miércoles, reciben al Chelsea en un partido clave para el entrenador del Manchester United. La continuidad de ten Hag, según apuntan desde las islas, no peligra, aunque un nuevo fiasco ante el Chelsea lo dejaría en una situación límite.

El equipo viene de tropezar en St. Jame's Park por 1-0 ante el Newcastle en una derrota que continuó la tendencia de los Diablos Rojos de perder fuera de casa y en partidos importantes. Una derrota que dolió en Manchester y que buscaran redimir en casa, donde el equipo ha perdido 5 de sus 11 partidos en todas las competiciones.

Enfrente, reciben a unos 'blues' plagado de bajas que no ganan en el Teatro de los Sueños desde el 5 de mayo de 2013, con Sir Alex Ferguson y Rafa Benítez como entrenadores. Más de una década en la que han pasado por el banquillo del equipo londinense hasta 8 técnicos sin que ninguno haya sido capaz de poner fin a esta sequía.

Ten Hag tiene ganas de revancha

Este será el primer encuentro de Ten Hag con el técnico argentino desde aquella famosa remontada de los Spurs por 3-2 cuando sellaron su lugar en la final de la Champions en 2019.

Pocchetino, se ha acordado de ese encuentro: "Nos enfrentamos cuando yo estaba en el Tottenham, la semifinal de la Champions contra el Ajax. Es un entrenador fantástico, un gran entrenador", afirma Pochettino.

Pochettino, alcanzó la final con los Spurs | EFE

Cuando se le preguntó si era un buen momento para enfrentar al United, el entrenador del Chelsea añadió: "Es un lugar increíble (Old Trafford). No diría que es un buen momento para ir allí. Nos vamos a enfrentar a un equipo que va a ser complicado porque quiere ganar".

El equipo de Erik ten Hag ha tenido problemas contra rivales de la parte de arriba de la clasificación, perdiendo ante el Newcastle dos veces y frente al Manchester City, Arsenal, Spurs y Brighton esta temporada. Pero esta vez juegan en casa para recibir a los Blues de Mauricio Pochettino, que han ganado 6 de sus últimos 10 partidos en todas las competiciones, con importantes empates contra Manchester City y Arsenal.

Las polémicas palabras de Nemanja Matic

Un jugador que conoce a la perfección tanto a Chelsea como al Manchester United es Nemanja Matic. El eslovaco vivió dos etapas en la Premier League. Estuvo en el Chelsea desde la temporada 2013-14 hasta la 2016-17 y a partir de la 2017-18 y hasta la 2021-22, defendió los intereses del Manchester United.

Pero esta semana, ha pronunciado unas polémicas palabras justo antes de la 'gran batalla' en Old Trafford. El actual jugador del Rennes concedió una entrevista a 'YU Planet' en la que criticó a sus excompañeros del Manchester United por su falta de profesionalidad en el día a día.

Matic y Mourinho en su etapa en el United | @90minEspanol | Matic y Mourinho en su etapa en el United | @90minEspanol

"En el Chelsea, los jugadores actuaban profesionalmente. Eran puntuales y nunca llegaban tarde a los entrenamientos. En el United, sin embargo, sucedía casi todos los días. Entre los futbolistas que siempre llegaban tarde, estaban Pogba, Sancho y un par más", señaló en una entrevista con 'YU Sports'. En su época en Stamford Bridge, conoció a Petr Cech, Andreas Christensen, John Terry, Cesc Fàbregas, Eden Hazard, Didier Drogba...

Las diferencias que notó en uno y otro vestuario fueron enormes. "El resto que siempre llegábamos a tiempo estábamos enfadados, así que decidimos formar una especie de comité disciplinario interno. Yo era su presidente. Puse una hoja de papel en la pared donde escribí los nombres de las personas que llegaban tarde. En una temporada, recaudamos alrededor de 87.500 euros en multas", declaró Matic.

10 bajas en el Chelsea

Pocchetino sigue sin recuperar efectivos. La carga de partidos ha condicionado al equipo y los 'blues' se presentan en Old Trafford con un equipo plagado de ausencias. Hasta 10 jugadores se caen de la lista para el partido ante el Manchester United.

Trevoh Chalobah, Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka, Malo Gusto y Wesley Fofana, que continúa con su programa de rehabilitación, Noni Madueke y Lesley Ugochukwu se han añadido a la lista de lesionados. Romeo Lavia, otro fichaje de verano que aún no ha jugado, no llega a tiempo. Además, Christopher Nkunku, sigue sin recuperarse "todavía no está, pero no tardará", afirma Pocchetino.

Connor Gallagher, no estará disponible tras ser expulsado el pasado domingo.

La buena noticia es que regresan Reece James y Marc Cucurella, aunque el español apunta a suplente.