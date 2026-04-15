Temor en Francia por la lesión de Ekitike: "Es bastante grave"

Le salió más caro de lo esperado al Liverpool la eliminación en la Champions League. Sobre todo, a Hugo Ekitike. El francés tuvo que ser cambiado en el minuto 30 de partido en la vuelta de los cuartos de final ante el París Saint-Germain, y las cosas no pintaban bien.

"Se ha hecho mucho daño, es una lesión bastante seria. Aún no he podido hablar con él porque en la segunda parte se fue a casa", dijo Arne Slot tras el partido en una rueda de prensa. "No sé si volverá a jugar esta temporada. Podría ser una lesión grave, no puedo dar más detalles".

Tras las pruebas médicas, según informaron 'Le Parisien' y 'L'Équipe', se ha diagnosticado una ruptura en el tendón de Aquiles de la pierna derecha de Ekitike Una lesión de larga duración que le aparta de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá este verano de 2026, cita que arranca en apenas dos meses.

Esta temporada, el francés de 23 años, que llegó el pasado verano por 95 millones de euros, estaba cuajando buenas actuaciones con los 'reds', sumando 17 goles y seis asistencias en todas las competiciones. Además, el ex del PSG se había ganado un hueco en la lista de Didier Deschamps.

Según los diagnósticos, Ekitike tendrá que pasar por quirófano y podría estar de baja hasta nueve meses.

"Pienso que es una mala lesión. No tengo palabras, se acerca el Mundial, esto es muy duro para él. Le envío mis plegarias", dijo tras el partido su compañero Ibrahima Konaté.

Lesionados también en el PSG

En el cuadro parisino, Nuno Mendes y Doué también se marcharon lesionados, aunque sus molestias parecen de menor alcance.

El francés tuvo que ser retirado del terreno de juego por un golpe en la rodilla tras chocar contra un recogepelotas y un panel publicitario, mientras que el portugués sufre problemas musculares.

"No soy médico pero es normal tener problemas con partidos de tanta intensidad", dijo sobre los futbolistas Luis Enrique tras el partido ante los micrófonos de Canal+, asegurando que no le parecían que fueran problemas "muy graves".

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"Lo de Doué es solo un golpe. De Nuno Mendes tendremos que ver los resultados de las pruebas", añadía el español en rueda de prensa.