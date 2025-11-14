El temible 'killer' olvidado: de congelar su dominio en la Premier por más de 200 apuestas deportivas a 'cansarse' de Arabia

Estuvo ocho meses alejado de los terrenos de juego por ignorar más de 200 veces las reglas de apuestas deportivas de la Federación Inglesa. En total, se pasó 249 días esperando su oportunidad para hacer lo que más le gusta: marcar goles. En su última temporada completa en Inglaterra, la anterior al merecido castigo, firmó 20 en un equipo fuera del Big Six y solo por detrás de dos fuera de serie como Harry Kane (30) y Erling Haaland (36). Hoy sigue destrozando porterías a su antojo, pero pocos se acuerdan de él.

Hablamos del singular Ivan Toney, delantero centro inglés, excapitán del Brentford y uno de los goleadores más letales de Europa. Desde el verano de 2024, se 'esconde' en Arabia Saudí, aunque los que lo seguían en la Premier League no le han perdido de vista. Sigue marcando goles como churros en el Al-Ahli, que lo compró por 42 millones de euros. Clave en la conquista de la Champions de Asia en la temporada 2024-25 y de la Supercopa ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, su paso por Arabia no está dejando indiferente a nadie, ni por su talento dentro del área ni por sus palabras lejos del césped.

Ivan Toney, con un título conquistado en Arabia / 'X'

Con cara de pocos amigos y una habilidad innata para marca golesr, Toney es un ariete pragmático, que aprovecha al máximo sus condiciones físicas y que remata con mucha violencia. 'Baila' entre centrales con una facilidad pasmosa y, de vez en cuando, anota goles de gran belleza, con una clase, finura y delicadeza que no aparenta tener. En una liga de menor nivel como la Saudi Pro League, hace lo que quiere.

La temporada pasada marcó 30 goles (23 en Liga, solo superado por Cristiano Ronaldo, que hizo 25) en 44 partidos. Además, firmó seis asistencias. Sumó 36 contribuciones de gol, casi sin despeinarse. Esta temporada ya registra 11 dianas en 15 encuentros (5 de ellas en 7 partidos ligueros). Con estas cifras, el deseo del Big Six es que ponga fin a su aventura exótica y regrese a la Premier League.

Del cielo a la sanción por apuestas

Precisamente fue en Inglaterra donde tocó el cielo. Nacido en Northampton, donde empezó a jugar de manera profesional, saltó al Newcastle en 2015 y desde entonces encadenó cesiones, pasando por Barnsley, Shrewsbury, Scunthorpe United, Wigan Athletic, de nuevo Scunthorpe y Peterborough hasta llegar al Brentford en 2020. Como futbolista 'bee', explotó, se convirtió en capitán y debutó con la selección inglesa en marzo de 2023.

Ivan Toney vuelve a ser la gran referencia ofensiva del Brentford / DAVE SHOPLAND

Un año después, la Federación Inglesa lo sancionaba de manera totalmente merecida "durante ocho meses, hasta el 16 de enero de 2024 incluido", por saltarse las normas sobre apuestas deportivas en más de 200 ocasiones entre 2017 y 2020. Una ausencia que el Brentford pagó notablemente: de terminar la temporada 2022-23 a las puertas de Europa pasó a rozar el descenso en enero de la 2023-24. Por suerte para los 'bees', Toney volvió, participó en seis goles y el equipo terminó a 13 puntos del descenso. "Es como un niño de ocho años que solo quiere salir a jugar… pura alegría de jugar al fútbol", aseguraba su entrenador, Thomas Frank, días antes de su regreso.

Cansado de Arabia

Ahora, los caminos de Toney y el técnico danés podrían volver a unirse más pronto que tarde. Según varios medios ingleses, Toney quiere fichar por el Tottenham, equipo que dirige ahora Frank, este mismo invierno. A sus 29 años, está cansado de Arabia, donde considera que hay un claro favorito: el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Planea volver a la Premier League para jugar bajo las órdenes de su antiguo preparador.

Ivan Toney, exdelantero del Brentford / @ivantoney1

Antes de medirse al conjunto del astro portugués en la pasada Supercopa de Arabia, aseguró en la rueda de prensa previa a la final que "el trato que hemos recibido ha sido una locura. Hemos estado en el peor campo. Hemos estado entrenando después de otros equipos. Probablemente hemos sido el equipo más odiado, el que nadie quiere que gane. Eso nos da hambre extra y la motivación para competir contra estos clubes", dijo en referencia al Al-Nassr.