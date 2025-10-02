Tebas carga contra el Manchester City: "Llevan 10 años haciendo trampas"

Javier Tebas participó en una jornada organizada por 'Expansión' y 'PKF Attest' y criticó duramente a equipos como el Manchester City y el PSG. El presidente de LaLiga utilizó a estos equipos para justificar los problemas que tiene España para enfrentarse a otros de Europa desde el punto de vista económico. Una tendencia que se ha ido remarcando en los últimos años.

"El fútbol es global y en esas competiciones europeas hay que enfrentarse a clubes que tienen otro sistema. O no tienen control económico o es distinto. Pero en Inglaterra ya están preocupados por el nivel de endeudamiento del fútbol inglés. Es una competición que constantemente va a pérdidas. Tú puedes perder 1, 2 ó 3 años, pero no 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 como el Manchester City, que lleva perdiendo dinero y haciendo trampas desde que existe el Manchester City con los nuevos dueños...", aseguró.

La diferencia de gasto en el último mercado de fichajes entre la Premier y las otras ligas ha sido descomunal. Los equipos ingleses se dejaron más de 3.590 millones de euros en fichajes, mientras que la siguiente liga que más fichó fue la italiana, con un total de 1.190 'kilos'. Muy lejos queda la española, con 684 millones. Es decir, menos de una quinta parte que la Premier.

Los equipos que más han gastado en el mercado / Marc Creus

"El PSG ha tenido pérdidas de 200 millones de euros durante siete años consecutivos. Pero competimos, ahí están los resultados. A la Premier le llevamos 30 títulos europeos de ventaja este siglo", afirmó Tebas. A pesar de la gran inversión de los equipos ingleses, seis de las últimas diez Champions League han tenido como campeón a un equipo español.

El presidente también dio una de las posibles soluciones para que la brecha entre LaLiga y otras como la Bundesliga o la Premier no sea tan grande. "Estamos en buen momento pero tenemos unas carencias importantes. Hay que corregir las carencias para ingresar más y poder ser competitivos. Hay un tema que es el mundo del matchday y del ticketing", inició.

Javier Tebas, presidente de LaLiga / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

"Tenemos un déficit de unos 600 millones de euros cada temporada respecto a la Premier League y la Bundesliga. Donde más diferencia se está produciendo es en los palcos VIP o en las experiencias especiales. Los estadios españoles tienen un 4,3% de Palcos VIP, los de la Bundesliga un 9% y los de la Premier un 11,5%. Eso tenemos que corregirlo y es uno de los motivos del dinero de CVC".

Tebas se defiende de las polémicas

A pesar de las múltiples polémicas que ha habido alrededor del control económico por parte de LaLiga, Tebas se defiende. "Hay más de 200 artículos, somos un sector que siempre van buscando la trampilla para conseguir saltarse, pero para eso tenemos las normas que son aprobadas por los clubes, cuidado. Somos el único sector que no se ha liquidado ningún club. Deber 700 millones de euros a la agencia tributaria daba un poco de vergüenza, ¿no?".

Una de las claves para pagar la deuda de los clubes fue la venta centralizada de los derechos de televisión. "Cuando empezó la venta centralizada, se implantó un Fair Play financiero transitorio. Conseguimos ingresar 500 millones más en un año y eso nos permitió empezar a hacer el plan de reestructuración de la deuda y a la vez el Fair Play, porque si no hubiera existido el Fair Play financiero, esos 500 millones habrían ido a los jugadores, a los Ferraris, a los Porches, a los barcos y no a amortizar deuda pública".