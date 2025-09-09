Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
FÚTBOL INTERNACIONAL

Tchouaméni, expulsado con Francia por una entrada criminal

El pivote del Real Madrid vio la roja con su selección ante Islandia tras una durísima falta

Tchouaméni, expulsado ante Islandia

Tchouaméni, expulsado ante Islandia / AP

Sebastián Vargas Rozo

Sebastián Vargas Rozo

Aurélien Tchouaméni vivió una noche agridulce con la selección francesa. El mediocampista del Real Madrid, que estaba firmando un encuentro muy sólido ante Islandia, terminó expulsado por una dura entrada a Thorsteinsson. El árbitro sancionó la acción con roja directa sin titubear, y el futbolista islandés tuvo que abandonar el campo lesionado.

La acción fue fruto de un cruce en el que Tchouaméni llegó con retraso y terminó golpeando el tobillo de su rival. La decisión arbitral deja al centrocampista fuera del próximo compromiso de los galos, que será frente a Azerbaiyán, aunque el choque contra Islandia lo lograron solventar con un 2-1 clave en sus aspiraciones.

Pese a jugar con un hombre menos, Francia no se descompuso. Islandia logró ponerse por delante en el marcador, pero el conjunto de Didier Deschamps supo reaccionar con autoridad: Mbappé transformó un penalti para igualar el choque y Barcola culminó la remontada, garantizando así los tres puntos.

El triunfo permite a los franceses continuar con paso firme en la fase de clasificación hacia el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con esta victoria, ya suman seis unidades en la tabla y se mantienen en la pelea por encabezar el grupo.

