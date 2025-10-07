El Tata Martino vuelve a los banquillos

Gerardo 'Tata' Martino está a las puertas de anunciar su regreso a los banquillos. Después de un año sin dirigir a ningún equipo, el técnico argentino tiene preparada su nueva aventura en una liga que conoce bien...

Será en Los Ángeles FC donde el 'Tata' sumará una nueva etapa en su dilatada carrera como profesional en los banquillos. Según ha avanzado el periodista Germán García Grova, una información que secundan varios medios, el argentino será el sustituto de Steve Cherundolo, quien abandonará su cargo de cara a 2026. La organización estadounidense necesita un relevo a su altura y en esa búsqueda de candidatos, el argentino ha ganado la partida al resto de opciones.

La organización Black & Gold es una de las más atractivas para entrenar en toda la MLS. Los angelinos son una de las mayores potencias a nivel futbolístico, algo que el 'Tata' ha valorado para aceptar la propuesta.

Con jugadores como Hugo Lloris, Heung-min Son o Sergi Palencia, LAFC consiguió su clasificación para los playoffs de la MLS recientemente. Campeones en 2022, la llegada del 'Tata' aportará una mayor experiencia a un plantel plagado de buenos jugadores en la liga estadounidense.

De esta manera, el argentino vuelve a la MLS, una liga que conoce bien. Sus pasos por el Atlanta United y el Inter Miami, de la mano de Leo Messi, ampliaron la experiencia del técnico en Estados Unidos, que sumará un nuevo capítulo a su dilatada experiencia.