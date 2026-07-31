El TAS levanta la sanción por dopaje a Mudryk

El futbolista del Chelsea Mykhailo Mudryk puede volver a los terrenos de juego. Fue en noviembre de 2024 cuando el ucraniano fue sancionado tras dar positivo en un test antidopaje al haber consumido meldonio, un modulador metabólico prohibido porque mejora la resistencia y la recuperación. En aquel entonces se le impuso una sanción provisional de cuatro años de suspensión por dopaje. Tras un largo proceso de apelación, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha estimado parcialmente su recurso y ha levantado la sanción, por lo que ya está autorizado para regresar a la competición.

Tal y como explicó la Football Association (FA) en un comunicado, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha actualizado su reglamentación. Aunque estos cambios no tienen carácter retroactivo, implican que, si la muestra de Mykhailo Mudryk se hubiera recogido hoy, la concentración de meldonio detectada no habría sido notificada y, por tanto, no habría derivado en una infracción de las normas antidopaje ni en una sanción. El jugador, por su parte, reconoció haber cometido las infracciones que se le imputaban dados los estándares de la época y aceptó un período de inhabilitación equivalente al tiempo ya cumplido hasta la fecha del acuerdo.

Así pues, una vez cumplida la sanción, la FA confirmó que el atacante ucraniano "ya no está inhabilitado y puede volver a competir con efecto inmediato". De este modo, Mudryk ya está listo para reincorporarse a la dinámica del Chelsea y todo apunta a que este domingo viajará a Hong Kong para unirse a la gira de pretemporada del conjunto dirigido por Xabi Alonso. El extremo regresará al césped después de jugar su último partido el 28 de noviembre del 2024, cuando participó en la victoria por 2-0 contra el Heidenheim.

"Ha sido el período más difícil de mi carrera"

Mudryk celebró el fin de un proceso que calificó como "el período más difícil" de su carrera y mostró su alivio por poder ser libre para volver a competir con efecto inmediato. El ucraniano reiteró que nunca consumió de forma conscientemente o intencionalmente ninguna sustancia prohibida. "Mi compromiso con competir de manera justa y representar a mi club y a mi país con profesionalismo e integridad siempre ha sido importante para mí", afirmó.

El extremo, que ya puede "mirar hacia el futuro", agradeció también el apoyo recibido durante estos meses por parte de su familia, amigos, el Chelsea, sus compañeros, el cuerpo legal que llevó su caso y la afición 'blue'. Ahora, aseguró, solo piensa en "volver al fútbol, trabajar duro todos los días y hacer una contribución positiva en el campo. Gracias a todos los que continuaron creyendo en mí. Espero con interés el próximo capítulo de mi carrera”, concluyó.

Satisfacción en el Chelsea

El Chelsea también mostró su satisfacción por el desenlace del caso y destacó el duro impacto que el procedimiento ha tenido sobre el futbolista. El club aseguró que siempre respaldó a Mudryk durante todo el proceso, respetando en todo momento el sistema antidopaje y el procedimiento legal, y celebró que la resolución le permita regresar al fútbol con efecto inmediato. "Desde el principio, este ha sido un período extremadamente difícil para Misha, tanto a nivel profesional como personal", señaló la entidad londinense.

Mykhaylo Mudryk en un partido contra el Newcastle / EFE

Además, el Chelsea subrayó que la actualización de los criterios científicos de la Agencia Mundial Antidopaje fue un elemento clave para cerrar el caso, ya que, con los estándares técnicos actuales, la muestra del ucraniano no habría sido considerada un resultado positivo ni habría dado lugar a una infracción. El club también elogió la actitud del extremo durante estos meses en los que ha estado suspendido, asegurando que "se ha comportado con profesionalidad y resiliencia", y afirmó que ahora centrará todos sus esfuerzos en "apoyar la reincorporación de Misha al equipo y ayudarlo a retomar su carrera".