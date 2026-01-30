FÚTBOL INTERNACIONAL
Talisca carga contra el Al-Nassr y Cristiano Ronaldo tras su salida del club: "Marcaba muchos goles y era vergonzoso"
El brasileño, quinto goleador histórico del club, asegura que la "estructura del club se ha orientado más hacia los negocios" que al ámbito deportivo
Anderson Talisca no se ha tomado bien su salida del Al-Nassr de Arabia Saudí. El jugador brasileño, fichado por el Fenerbahce en este mercado de invierno, ha acudido a sus redes sociales para criticar al equipo de Cristiano Ronaldo e insinuar que su despido ha tenido que ver con él.
“La nueva estructura de Al Nassr se ha orientado más hacia los negocios y, honestamente, ya no pertenezco allí”, empieza escribiendo Talisca.
"Los números son claros y mi vínculo con el club ya es parte de su historia. Quinto máximo goleador en la historia del Al Nassr. Fui uno de los primeros en llegar a esta nueva etapa y pasé por toda la transición hacia una nueva era del club. A pesar de ello, no respetaron mi historia con el club ni con la afición; simplemente actuaron como si nada importara", añade Talisca en su post. "Por esta razón, considero una falta de respeto hacia los seguidores de Al Nassr hacer tales declaraciones sin decir la verdad".
El atacante llegó a Arabia Saudí en 2021 procedente del desaparecido Guanzhou FC en China, siendo uno de los pilares del nuevo ambicioso proyecto del equipo amarillo de Riad.
"Me echaron porque marcaba muchos goles y era vergonzoso; incluso me pidieron que me fuera por eso", sentenció, apuntando a una cuestión de egos que muchos relacionan con CR7.
Finalmente, el futbolista destacó sus estadísticas con 77 goles, 17 asistencias, 93 contribuciones de goles directas y un título: la Copa Árabe.
