Tahirys dos Santos, futbolista del Metz, sufrió "quemaduras graves" en el incendio de Crans-Montana

Un incendio en el bar Le Constellation, situado en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, en el cantón de Valais, dejó al menos 40 fallecidos y 115 heridos en Nochevieja. La mayoría de las víctimas que se cobró el accidente eran turistas, pero entre ellas se encontraba Tahirys dos Santos, joven futbolista del Metz que resultó herido de gravedad y tuvo que ser trasladado de inmediato en helicóptero a Alemania, donde está recibiendo tratamiento médico, según informó el club en un comunicado.

El lateral izquierdo de 19 años, que milita en el filial, "sufrió quemaduras graves" en la tragedia ocurrida durante la víspera de Año Nuevo en Crans-Montana (Suiza) y está siendo tratado en un hospital de Stuttgart. En la rueda de prensa previa a la visita al Lorient de este domingo, Stéphane Le Mignan, técnico del Metz, tuvo unas palabras de ánimo hacia el futbolista y su familia: "Este anuncio nos impactó profundamente. Estamos con él y su familia; es muy difícil de sobrellevar. Sabemos que está sufriendo y seguimos de cerca su estado, esperando buenas noticias en las próximas horas. Lo que está pasando es trágico”, lamentó.

El capitán, Gauthier Hein, expresó públicamente el apoyo del equipo a la joven promesa del filial: "Quiero decir que todo el equipo está muy preocupado por lo que está sucediendo. Todos apoyamos a Tahirys y a su familia. Pensamos en ellos. Estamos esperando información para saber cómo está, su progreso. Pero pensamos en él y en sus seres queridos".

El agente del joven galo, Christophe Hutteau, dio las últimas noticias sobre su estado de salud: "Las últimas noticias que he recibido son de esta mañana, de la madre y el padre de Tahirys, que han conducido toda la noche para llegar al lado de la cama de su hijo", explicó a 'BFMTV'. "No puedo decirles que está bien porque está sufriendo terriblemente. Tiene más del 30 % del cuerpo quemado. El punto positivo se encuentra en el nivel de los pulmones, que se habían visto afectados: su capacidad respiratoria mejoró considerablemente desde ayer por la mañana", concluyó.

Eliot Thelen, del filial del Pescara, también herido

Eliot Thelen, futbolista luxemburgués del filial del U19 del Pescara, también resultó herido en el accidente, tal y como comunicó el club que compite en la Serie B: "Hemos sabido que, entre los heridos de la tragedia de Año Nuevo ocurrida en Suiza, se encuentra también Eliot Thelen, futbolista de nuestro equipo Primavera. Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas, con Eliot y con las demás personas implicadas".