Taha Ali, de jugar al fútbol sala a disputar el Mundial con Suecia en seis años

El seleccionador de Suecia, Graham Potter, ha sorprendido al mundo del fútbol con una novedad en su lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Entre los 26 jugadores seleccionados para la cita mundialista está Taha Ali, un peculiar futbolista que milita en la primera división sueca con el Malmö FF.

La singularidad de Ali no solo reside en su juego eléctrico repleto de infinidad de recursos para moverse 'en una baldosa', sino también en sus orígenes y su tardía incorporación al fútbol 11. El jugador de raíces somalíes dio el salto definitivo al fútbol césped en 2020 tras haber basado su carrera en el fútbol sala; tan solo 6 años después está a escasas semanas de disputar un Mundial con Suecia.

En 1990, a causa de una guerra civil, los padres de Ali emigraron de Somalia a Suecia en busca de una mejor vida. El año 1998 en Spånga, Estocolmo, nació un joven sueco con raíces somalíes que daría sus primeros pasos en ligas locales de fútbol sala.

Un camino por las diferentes categorías de Suecia...

El actual extremo izquierdo del Malmö jugó en el Nacka Juniors FF y en el Hammarby Futsal entre 2017 y 2020, en una etapa que le posibilitó disputar la Nordic Futsal Cup de 2018 con la selección de futsal sueca. Con el Sundbybergs IK, un equipo de ascenso de Suecia, realizó su primera aparición en el fútbol 11 y en 2020 empezó a llamar la atención de los clubes de Suecia en su paso por el Sollentuna FK.

Taha Ali en un partido con el Helsingborgs IF antes de fichar por el Malmö / daha.10

Ali siguió formándose en clubes de cuarta, tercera y segunda división sueca en sus inicios, en donde empezó a cambiar las botas con suela plana por las de tacos. Tras su debut en el fútbol de césped, el jugador sueco pasó por el IFK Stocksund, el Sollentuna, el Västerås SK; incluso llegó a pisar la máxima categoría de Suecia con el Örebro SK; sin embargo, allí solo disputó 12 minutos en primera división.

Malmö: su explosión futbolística

No fue hasta la temporada 21/22 con el Helsingborgs IF en donde Ali destacó en primera división. Tras su temporada en el Helsingborgs, el Malmö se fijó en el sueco y lo fichó la siguiente temporada por 700 mil euros. En su cuarta temporada con el 'Di blåe', el ingenioso extremo se ha consolidado en el fútbol sueco, disputando incluso competiciones europeas en las dos últimas temporadas.

Ali es el extremo titular de uno de los equipos más grandes de Suecia, en donde lleva 20 goles y 19 asistencias en 132 partidos con el club. Algo especial tiene el sueco, que ya sea por su habilidad técnica desarrollada en el fútbol sala o su velocidad en la banda izquierda, Ali ha sido convocado para disputar el Mundial 2026 por delante de joyas y futuras estrellas del fútbol sueco como Roony Bardghji (Barcelona), Williot Swedberg (Celta) y Dejan Kulusevski (Tottenham), que se han quedado fuera de los 26 elegidos por Potter.

La pisada característica del fútbol sala, el control de balón y el regate son las características que definen a la nueva revelación de Suecia; estos rasgos han hecho que la opinión popular le apode 'Sulan', que en español se traduce como 'la suela'.

¡Ali con ganas de Mundial!

A pesar del asombro por su convocatoria, Ali ya ha jugado con Suecia. El habilidoso extremo debutó con la selección sueca el 12 de enero de 2024 en la victoria ante Estonia (2-1), en donde repartió una asistencia. Sin embargo, el futbolista todavía no ha disputado ningún partido oficial con Suecia, ya que el encuentro ante Estonia es el único que ha jugado con la selección absoluta y se trató de un duelo amistoso.

No sabemos los planes de Potter con Ali en la cita mundialista, pero sin duda el sueco es un 'arma' imprevisible que encuentra la comodidad en espacios reducidos y puede sorprender a más de una selección al pasar inadvertido en el panorama internacional.

Taha Ali en un entrenamiento con Suecia / daha.10

El 15 de junio, Suecia se enfrentará a Túnez en su primer encuentro del Mundial de 2026, correspondiente al Grupo F. Puede ser que un futbolista más cerca de la treintena, el cual hace 6 años jugaba a fútbol sala, lleve a Suecia a la gloria jugando junto a jugadores de renombre en Europa como Alexander Isak o Viktor Gyökeres.