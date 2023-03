Tagliafico, sensación en Francia

El lateral argentino está siendo uno de los futbolistas de la temporada en el Olympique de Lyon Su técnico, Laurent Blanc, lo tiene claro: "Si todos estuvieran como él, no estaríamos en una situación tan mala"

Nico Tagliafico, lateral izquierdo argentino cuyo nombre estuvo ligado al FC Barcelona y que el pasado mes de diciembre se convirtió en campeón del mundo con la selección argentina en Catar, ha empezado el año como un tiro con su club, el Olympique de Lyon.

El club galo, que no está atravesando los mejores momentos de su historia, se está aferrando al buen nivel y talento de unos pocos jugadores, como Nico Tagliafico, que se ha hecho ya con el rol de indiscutible en el equipo francés. Hasta tal punto de que Laurent Blanc, el ex jugador del Barça y ex técnico del PSG, actual entrenador del Olympique de Lyon, no para de deshacerse en elogios con el lateral zurdo: "Nico es un gran jugador y los buenos jugadores saben exactamente qué hacer. Él es un guerrero y, si todos estuvieran en tan buena forma como él, no estaríamos en una situación tan mala".

El argentino, ex del Ajax, suma esta temporada un gol y cinco asistencias, dos de ellas en el último encuentro, en el cual dio las asistencias de los dos tantos de su equipo para vencer por 1-2 al Grenoble y clasificarse para las semifinales de la Copa de Francia. Tan solo unos meses ha necesitado Tagliafico para convertirse en un jugador referente de la liga francesa, hecho que no solo certifican los aficionados de su club, sino también desde la competición, que le nombró el mejor defensa en lo que va la temporada.