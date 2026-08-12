Tagliafico, poco optimista con el futuro del fútbol: "Siento que los chicos jóvenes están más estrellas y sin disciplina"

Una vez un futbolista cuelga las botas, suele pasar por un periodo de adaptación para aceptar que su etapa sobre el césped se ha terminado. Así, muchos terminan por optar a los banquillos y convertirse en entrenadores, la solución que parece más sencilla para seguir vinculado al deporte rey.

No obstante, los nuevos tiempos quizás no facilitan la adaptación, pues muchos afirman que las generaciones actuales de jugadores no muestran tanto respeto por la figura del entrenador, lo que dificulta poder implantar unas normas y controlar el vestuario. Por este motivo, algunos futbolistas dudan al dar el paso definitivo una vez su trayectoria finaliza, tal como explicó durante un directo de 'Twitch' el lateral izquierdo del Olympique de Lyon, Nicolás Tagliafico.

"Estoy haciendo el curso, pero está cada vez más difícil"

Si bien el internacional por la albiceleste sigue a un gran estado de forma y todavía pueden quedarle varios años como jugador, a la edad de 33 años es normal que empiece a valorar que hará en un futuro, por lo que él mismo confirmó que está haciendo el cursillo para entrenador, aunque reconoció estar muy lejos de haber tomado una decisión definitiva. "Estoy haciendo el curso de director técnico, pero está cada vez más difícil. Te ponés a analizar ser entrenador de fútbol y es difícil", comentó el campeón del mundo.

Los pibitos además de desobedientes se creen figuras y no quieren aprender Nicolás Tagliafico — Jugador del Olympique de Lyon

Además, expuso los motivos exactos que complican el trabajo, en unas declaraciones que critican la manera de ser de los más jóvenes: "Es difícil no solo por tener que manejar el grupo o saber de tácticas, hoy los jugadores de fútbol están difíciles, no son los de antes. Antes era más disciplina, mucho de escuchar y trabajar. Hoy siento que los chicos jóvenes están más estrellas y sin disciplina. Eso para un entrenador clásico es difícil manejar a ese tipo de jugadores". Incluso, el defensor del Marsella va un paso más en su análisis de la cruda realidad. "El fútbol está yendo para ese lado. Me pasa en Francia. Los pibitos además de desobedientes se creen figuras y no quieren aprender. Tratás de ayudar, pero hoy es al revés. Hoy en los grupos tenés 20 pibes y solo cuatro o cinco grandes", argumenta.

Lo cierto es que, si bien cada época es distinta, el respeto por la figura del técnico es algo indispensable para cualquier proyecto destinado a lograr grandes cosas, por lo que lo comentado por Nicolás Tagliafico genera preocupación respecto al futuro del deporte rey.