Tadeo Allende no se incorpora al Celta con permiso del club

El argentino Tadeo Allende disfrutará de unos días más de vacaciones antes de incorporarse a los entrenamientos del Celta, que sigue trabajando en su venta después de su brillante rendimiento en el Inter de Miami.

“Hemos hablado con él para que tenga unos días más de vacaciones para intentar también saber qué vamos a hacer, cuál es la mejor solución para todas las partes. Tanto si se queda como si no, estoy en comunicación con él. Es un chaval espectacular y tiene un talentazo”, manifestó el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra el Valencia.

El director deportivo del club vigués, el mexicano Marco Garcés, había anunciado que el jugador se incorporaría este viernes a la dinámica del equipo tras finalizar su cesión en el Inter de Miami.

No obstante, el interés de varios clubes estadounidenses - Austin FC y el propio Inter ya han contactado con el Celta- y de River Plate ha provocado que Allende no se pusiera esta mañana a las órdenes de Giráldez en la ciudad deportiva Afouteza.

“Tadeo ha hecho una cesión brillante en lo futbolístico. Cuando hablamos con él demandábamos que tuviese continuidad para poder coger ritmo. Evidentemente no es la liga más cercana a la nuestra en cuanto los condicionantes físicos que nos hubiera gustado, pero ha tenido muchísimos minutos y es una burrada los goles que ha hecho”, indicó el técnico gallego.

Allende llegó a Balaídos a finales de enero de 2024 procedente de Godoy Cruz, previo pago de una cantidad cercana a los 5 millones de euros. Con contrato hasta junio de 2028, el atacante argentino viene de firmar 24 goles en la liga estadounidense.