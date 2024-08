Sven Goran Eriksson, con un cáncer terminal, se despide: "Cuídense y cuiden su vida. ¡Y vívanla!

Nadie está preparado para recibir a la muerte, pero parece que Sven Goran Eriksson, al menos de puertas hacia fuera, lo está llevando con una entereza encomiable. Hace unos meses que le diagnosticaron un cáncer terminal, pero el mítico exentrenador de fútbol no ha querido perder el tiempo en lamentaciones. Siempre da miedo la muerte, pero uno sabe que llegará en cualquier momento, así que toca vivir la vida de la mejor forma posible.

Un mensaje parecido ha querido dejar el sueco en un trailer del documental que Amazon Prime le está preparando para recordar su carrera en los banquillos. El extécnico se despide del fútbol y, también, de la vida.

"Tuve una buena vida"

"Tuve una buena vida, sí. Creo que todos tememos el día de nuestra muerte. Pero la vida también se trata de la muerte. Espero que al final la gente diga, sí, era un buen hombre, pero no todos dirán eso. Espero que me recuerden como un tipo positivo que intentó hacer todo lo posible. No se arrepientan, sonrían. Gracias por todo, entrenadores, jugadores, fue fantástico cuidarlos. Cuídense y cuiden su vida. ¡Y vívanla", asegura.

Un mensaje durísimo, pero también repleto de alegría y optimismo por una vida que le ha llevado a viajar por todo el mundo haciendo lo que más le gustaba: vivir del fútbol.

Eriksson es uno de los nombres propios de los grandes entrenadores del fútbol europeo en las últimas décadas. Sin ir más lejos, el mítico extécnico sueco ha pasado por equipos como Benfica, Roma, Manchester City o Inglaterra.