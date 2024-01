Sven-Göran Eriksson asegura que le queda un año de vida "cómo máximo"

El entrenador sueco Sven-Göran Eriksson, de 75 años, desveló este jueves que está muy enfermo de cáncer y que le quedan unos doce meses de vida "en el mejor de los casos". "En el peor, algo menos”, confesó en una entrevista a la emisora pública Radio de Suecia.

Eriksson, que había dejado el año pasado su cargo como director deportivo del modesto club sueco Karlstad, por problemas de salud, aseguró que en vez de quedarse en casa sentado “quejándome por tener mala suerte” prefiere tener una visión “positiva” y no ceder a la “adversidad”.

Tras ganar la liga y una UEFA con el Gotemburgo, dio el salto al Benfica, donde logró tres ligas. Después se fue a Italia donde pasó por la Roma, Fiorentina, Sampdoria y Lazio, con el que obtuvo una liga, varias copas y otra UEFA.

También estuvo en Inglaterra, en el Manchester City y el Leicester City y fue el primer seleccionador no británico de los 'Three Lions'. Estuvo en el cargo entre 2001 y 2006, dirigiendo a la selección inglesa en los Mudiales de 2002 y 2006 y la Eurocopa de 2004. Hacía tantos cambios en los partidos amistosos que la FIFA creó una regla para limitarlos. Llegó a hacer once cambios en cuatro choques.

Además, dirigió al combinado de Costa de Marfil y Filipinas, antes de arrancar una aventura en las ligas de China y Tailandia.