SV Elversberg, el equipo de moda en Alemania de una ciudad de 13.000 habitantes que ya ha ganado al Leverkusen y tiene el Bayern a la vista

Hace tan solo cuatro años el SV Elversberg se encontraba en la cuarta división del fútbol alemán, muy lejos de la Bundesliga. En aquel entonces pocos podían imaginar que pudieran alcanzar en tiempo récord la categoría de oro, con tres ascensos prácticamente consecutivos.

Además, la gesta del conjunto teutón toma especial relevancia al tener en cuenta que provienen de un municipio de poco más de 13.000 habitantes, entre los cuales lograron llenar el Waldstadion an der Kaiserlinde, con capacidad para unos 10.000 espectadores.

Sin embargo, el Elversberg no se ha conformado simplemente con alcanzar la Bundesliga, sino que está dispuesto a dejarse todo sobre el césped para lograr la salvación y quedarse en la división en la que tanto esfuerzo les ha costado participar. Prueba de ello es el debut en la primera jornada, puesto que de manera sorpresiva se impusieron al Bayer Leverkusen por 3-2, gracias a los goles de Petkov, Campbell y Motwa Ntusu, llegando a situarse con un resultado de 3-0 que el Leverkusen llegó a recortar hasta el 3-2 por los tantos de Schick y Kofane.

Inicio ilusionante y el Bayern espera a la vuelta de la esquina

Más allá de la victoria ante el único campeón invicto de la historia de la Bundesliga, el Elversberg logró la clasificación frente al Duisburgo de la tercera división alemana en la DFB Pokal, copa nacional germana. De esta manera, el equipo de moda en Alemania suma dos victorias en dos partidos oficiales, aunque el calendario no les permitirá dormirse, ya que sus dos próximos rivales no le facilitarán seguir la racha.

En el siguiente envite, el SVE se medirá contra el Borussia Mönchengladbach a domicilio en el Borussia-Park, estadio conocido por la dificultad de llevarse los tres puntos como visitante. Además, en dos semanas deberá enfrentarse al gigante alemán, el Bayern de Múnich, en un enfrentamiento en el que los bávaros son claramente los favoritos.

Eso sí, pase lo que pase en los dos choques venideros, el Elversberg continuará luchando por demostrar sus cualidades con una ilusión irrenunciable, después de lograr el ascenso directo en la campaña 25-26 al quedar en el segundo puesto con 62 puntos, solo por detrás del Schalke 04.

Para lograr el cometido, el entrenador del club teutón Vincent Wagner contará con una joven plantilla, como demuestra el hecho de que para obtener los primeros tres puntos de la temporada los futbolistas utilizados tenían una media de edad de 24,7 años.