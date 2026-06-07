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FÚTBOL INTERNACIONAL

Susto en el Dinamarca-Ucrania: Eriksen vuelve a caer desplomado, pero está consciente

El futbolista fue atendido rápidamente por los servicios médicos y se encuentra estable y consciente

Eriksen vuelve a caer desplomado y se suspende el Dinamarca-Ucrania

Eriksen vuelve a caer desplomado y se suspende el Dinamarca-Ucrania

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Marc Gázquez

Marc Gázquez

Gran susto en el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania. Corría el minuto 66 cuando Christian Eriksen se llevó la mano al pecho y se desplomó sobre el terreno de juego durante el encuentro, generando momentos de máxima preocupación entre jugadores, técnicos y aficionados.

El futbolista fue atendido rápidamente por los servicios médicos sin llegar a perder la consciencia, según apuntan las primeras informaciones. Minutos después, su esposa accedió al terreno de juego para reunirse con él. Eriksen pudo incorporarse por su propio pie y la recibió con un abrazo, en una imagen que alivió la preocupación de los presentes en el estadio.

Sus compañeros formaron un círculo a su alrededor para proteger su intimidad mientras ambos se dirigían hacia la ambulancia, preparada para trasladarlo fuera del estadio. Finalmente, el árbitro decretó la suspensión definitiva del encuentro y, a través de la megafonía del estadio, se informó a los asistentes de que no se reanudaría el partido.

Asimismo, se comunicó que Eriksen se encontraba estable dentro de la gravedad de la situación. "Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias. El partido ha sido cancelado", publicó la Federación Danesa de Fútbol en sus redes sociales.

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El antecedente de Eriksen

La preocupación fue aún mayor debido al antecedente que marcó la carrera de Eriksen. El internacional danés sufrió un paro cardíaco durante el partido entre Dinamarca y Finlandia de la Eurocopa 2020, disputado en junio de 2021. Tras desplomarse sobre el césped, tuvo que ser reanimado mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar y el uso de un desfibrilador antes de ser trasladado al hospital. Posteriormente, se le implantó un desfibrilador automático y logró regresar al fútbol profesional meses después.

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