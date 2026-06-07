FÚTBOL INTERNACIONAL
Susto en el Dinamarca-Ucrania: Eriksen vuelve a caer desplomado, pero está consciente
El futbolista fue atendido rápidamente por los servicios médicos y se encuentra estable y consciente
Gran susto en el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania. Corría el minuto 66 cuando Christian Eriksen se llevó la mano al pecho y se desplomó sobre el terreno de juego durante el encuentro, generando momentos de máxima preocupación entre jugadores, técnicos y aficionados.
El futbolista fue atendido rápidamente por los servicios médicos sin llegar a perder la consciencia, según apuntan las primeras informaciones. Minutos después, su esposa accedió al terreno de juego para reunirse con él. Eriksen pudo incorporarse por su propio pie y la recibió con un abrazo, en una imagen que alivió la preocupación de los presentes en el estadio.
Sus compañeros formaron un círculo a su alrededor para proteger su intimidad mientras ambos se dirigían hacia la ambulancia, preparada para trasladarlo fuera del estadio. Finalmente, el árbitro decretó la suspensión definitiva del encuentro y, a través de la megafonía del estadio, se informó a los asistentes de que no se reanudaría el partido.
Asimismo, se comunicó que Eriksen se encontraba estable dentro de la gravedad de la situación. "Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias. El partido ha sido cancelado", publicó la Federación Danesa de Fútbol en sus redes sociales.
El antecedente de Eriksen
La preocupación fue aún mayor debido al antecedente que marcó la carrera de Eriksen. El internacional danés sufrió un paro cardíaco durante el partido entre Dinamarca y Finlandia de la Eurocopa 2020, disputado en junio de 2021. Tras desplomarse sobre el césped, tuvo que ser reanimado mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar y el uso de un desfibrilador antes de ser trasladado al hospital. Posteriormente, se le implantó un desfibrilador automático y logró regresar al fútbol profesional meses después.
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