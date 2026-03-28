El sustituto de Salah en el Liverpool, en manos de Jürgen Klopp

Todavía no se ha abierto la ventana de traspasos veraniegos y el mercado de fichajes empieza a calentarse. Los clubes hacen el trabajo en silencio para reforzar sus plantillas, tanteando futuribles y contactando con agentes para ver qué probabilidades de éxito tendrían unas supuestas ofertas.

En el Liverpool andan en la complicadísima tesitura de tener que relevar a Mohamed Salah. El egipcio anunció esta semana que no continuará en Anfield a final de curso, a pesar de tener un año más de contrato, y en los despachos antojan otro mercado estival movidito, por si no tuvieron suficiente con el agosto pasado.

La lista de posibles remplazos del 'Faraón' es limitada, pero extremadamente cara. Michael Olise, Bradley Barcola y Yan Diomandé son los nombres que han sonado con más fuerza en el entorno 'red', pero ninguno de ellos baja de los 100 millones de euros en un posible traspaso.

Mo Salah dejará el Liverpool a final de temporada / EUROPA PRESS

Eso, siempre y cuando haya opciones. En el Bayern tienen claro que no van a dejar marchar a Olise, quien se ha revelado como un crack mundial y el mejor socio posible para Harry Kane. El francés tiene contrato y un precio prohibitivo, aproximadamente 200 millones de euros, y en Baviera valoran extramadamente al futbolista. El francés ha anotado once goles y ha repartido 18 asistencias en la Bundesliga, convirtiéndole en un jugador desequilibrante en el esquema de Vincent Kompany.

Uli Hoeness, presidente de honor de la 'Mia san Mia', fue tajante ante el interés del Liverpool en la figura del Bayern. Los rumores se han intensificado en los últimos días y desde el club han lanzado un aviso a navegantes: "No está en venta".

En manos de Klopp

Diomandé es otra de las opciones que baraja el Liverpool para sustituir a Salah. El extremo del RB Leipzig está firmando una temporada de órdago, consagrándose a nivel europeo tras su brillante temporada en el Leganés. El marfileño firmó por la entidad alemana a cambio de 20 millones de euros, en un traspaso supervisado por Jürgen Klopp, director global de fútbol del conglomerado Red Bull. Ahora será el ex técnico 'red' el que deba negociar con el Liverpool si se confirma la apuesta de los 'scouser'.

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El Leipzig, sin embargo, intentará sacar el máximo rendimiento posible por su jugador y, algunas informaciones indican que solicitaría un montante en torno a 100 'kilos' para que la operación se acabara produciendo, lo que dejaría un beneficio de 80 millones en apenas un año. Negocio impecable.