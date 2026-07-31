El sustituto de Espí en el Levante: el nuevo Etta Eyong que quiso el Barça

El Levante ya tiene elegido al futbolista que aspira a llenar el vacío dejado por Carlos Espí. Horas después de hacerse oficial el traspaso del delantero al Real Madrid, el conjunto valenciano ha acelerado las gestiones para incorporar a Yanis Musuayi, una de las mayores promesas del fútbol belga y un perfil que recuerda al fichaje que realizó con Etta Eyong por su juventud, proyección y capacidad física.

La salida de Espí, cerrada mediante un acuerdo entre clubes por el importe de su cláusula de rescisión, cifrada en 25 millones de euros, obligó al Levante a activar un plan que llevaba semanas preparando. La dirección deportiva granota considera que Musuayi reúne las condiciones ideales para liderar el relevo en la delantera y ya trabaja en una operación que rondaría los dos millones de euros.

A sus 19 años, el delantero belga, de 1,90 metros, pertenece al Brujas, aunque la pasada temporada jugó en el Club NXT, el filial de la entidad belga. Allí firmó siete goles y una asistencia en 28 partidos de la Segunda División belga, unos números que llamaron la atención, aunque fue en la Youth League donde terminó de explotar.

El atacante anotó seis goles en diez encuentros en la máxima competición continental juvenil y fue decisivo en el camino del Brujas hasta la final. Firmó un doblete frente al Atlético de Madrid en los cuartos de final y volvió a marcar en las semifinales contra el Benfica antes de caer en la final ante el Real Madrid en la tanda de penaltis. Además, ya es internacional con la selección sub-19 de Bélgica.

El Barça también llamó a su puerta

El crecimiento de Musuayi tampoco pasó desapercibido en los despachos del Barça. Según ha podido saber SPORT, varios miembros del área de 'scouting' blaugrana, desplazados a Bélgica para seguir de cerca a Jesse Bisiwu, regresaron con informes muy positivos del delantero.

El rendimiento del belga convenció a los técnicos, que aprovecharon el viaje para iniciar contactos y conocer de primera mano su situación contractual. Sin embargo, la operación nunca llegó a tomar la misma fuerza que la de Bisiwu.

Jesse Bisiwu, grandes esperanzas / INSTAGRAM

El principal motivo era deportivo. Musuayi priorizaba encontrar un destino que le garantizara minutos en un primer equipo desde el inicio, una condición que el Barça no podía asegurarle. La hoja de ruta del club blaugrana pasaba por incorporarlo inicialmente al Barça Atlètic, con opciones de entrar en la dinámica de Hansi Flick, mientras que el Levante sí le ofrece un escenario mucho más favorable para dar el salto definitivo al fútbol profesional.

Ahora, todo apunta a que será el conjunto granota quien se lleve a una de las grandes perlas del fútbol belga para cubrir la sensible baja de Carlos Espí, mientras el Barça seguirá atento a la evolución de un delantero que también logró convencer a sus ojeadores durante el seguimiento realizado en Brujas.