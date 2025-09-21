Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FÚTBOL INTERNACIONAL

¡Suspendido el Marsella-PSG por fuertes lluvias!

'Le Classique', previsto para este domingo por la noche, fue aplazado debido al mal tiempo previsto en Marsella, según comunicó el prefecto de Bouches-du-Rhône a la AFP

Marseille (France), 10/03/2022.- View of the stadium during the UEFA Conference League round of 16 soccer match between Olympique Marseille and FC Basel 1893 at the Stade Velodrome in Marseille, France, 10 March 2022. (Francia, Basilea, Marsella, Roma) EFE/EPA/GEORGIOS KEFALAS

Marseille (France), 10/03/2022.- View of the stadium during the UEFA Conference League round of 16 soccer match between Olympique Marseille and FC Basel 1893 at the Stade Velodrome in Marseille, France, 10 March 2022. (Francia, Basilea, Marsella, Roma) EFE/EPA/GEORGIOS KEFALAS / GEORGIOS KEFALAS / EFE

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

No habrá 'Le Classique'. El encuentro entre Olympique de Marsella y París Saint-Germain, previsto para este domingo por la noche (20:45h) en el marco de la quinta jornada de la Ligue 1, fue finalmente aplazado debido a la amenaza de fuertes lluvias que pesa sobre la ciudad portuaria del sur de Francia, según comunicó el prefecto de Bouches-du-Rhône a la AFP.

"El partido ha sido aplazado debido a la posibilidad de fuertes lluvias con importantes riesgos de escorrentía urbana en el Vélodrome, con capacidad para 65.000 personas y previsto para estar abarrotado", explicó Georges-François Leclerc, sabiendo que la región de Bouches-du-Rhône está en alerta naranja por lluvias, inundaciones y tormentas.

De acuerdo con el reglamento de la LFP, "cuando, debido al mal tiempo, el partido no pueda comenzar, se aplazará, o cuando se interrumpa definitivamente, se reanudará desde el minuto en que se interrumpió, al día siguiente (salvo en condiciones extremas), a la hora que determinen los servicios de la LFP". Así, se disputaría este lunes por la noche, coincidiendo, precisamente con la gala del Balón de Oro que se celebrará en el Théâtre du Châtelet de París.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas