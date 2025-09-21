¡Suspendido el Marsella-PSG por fuertes lluvias!

No habrá 'Le Classique'. El encuentro entre Olympique de Marsella y París Saint-Germain, previsto para este domingo por la noche (20:45h) en el marco de la quinta jornada de la Ligue 1, fue finalmente aplazado debido a la amenaza de fuertes lluvias que pesa sobre la ciudad portuaria del sur de Francia, según comunicó el prefecto de Bouches-du-Rhône a la AFP.

"El partido ha sido aplazado debido a la posibilidad de fuertes lluvias con importantes riesgos de escorrentía urbana en el Vélodrome, con capacidad para 65.000 personas y previsto para estar abarrotado", explicó Georges-François Leclerc, sabiendo que la región de Bouches-du-Rhône está en alerta naranja por lluvias, inundaciones y tormentas.

De acuerdo con el reglamento de la LFP, "cuando, debido al mal tiempo, el partido no pueda comenzar, se aplazará, o cuando se interrumpa definitivamente, se reanudará desde el minuto en que se interrumpió, al día siguiente (salvo en condiciones extremas), a la hora que determinen los servicios de la LFP". Así, se disputaría este lunes por la noche, coincidiendo, precisamente con la gala del Balón de Oro que se celebrará en el Théâtre du Châtelet de París.