Suspendido el Hamburgo-Leverkusen por motivos de seguridad

El partido que iba a enfrentar al Hamburgo y al Bayer Leverkusen, de la jornada 17 de la Bundesliga que acogía la ciudad del norte de Alemania, fue suspendido por motivos de seguridad vinculados al mal tiempo, pues hay riesgo en el techo del Volksparkstadion, el estadio hamburgués.

Según informó en su cuenta de X la Liga de Fútbol Alemana (DFL), debido a riesgos relacionados con el mal tiempo, "el Volksparkstadion ha sido cerrado como sede del partido".

Nevadas y temperaturas bajo cero

En sus redes sociales, el club de Hamburgo explicó que su estadio ha sufrido especialmente las condiciones meteorológicas adversas -incluidas nevadas y temperaturas bajo cero- vividas en los últimos días en el norte de Alemania.

"En algunos puntos del estadio se acumuló agua de deshielo que no pudo drenarse, lo que provocó grandes cargas puntuales. Un ingeniero estructural especializado, llamado para evaluar la situación, consideró que existía un riesgo para la seguridad", señaló el club al aludir al motivo de la suspensión del partido.

Para el duelo entre el Hamburgo, actual 13º de la liga con 16 puntos, y el Bayer Leverkusen, en quinto con 29 unidades, las mismas que el Leipzig (4º), "se decidirá lo antes posible una nueva fecha", indicó el comunicado de la DFL.

Inicialmente, el partido estaba previsto que comenzara a las 20.30.