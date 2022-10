Suspenden diez partidos a un jugador en Escocia por un insulto racista

Lafferty, delantero del Kilmarnock, insultó a un aficionado en un club nocturno El futbolista ha pedido perdón en un comunicado y se ha mostrado arrepentido por los problemas causados

Kyle Lafferty, delantero del Kilmarnock, de la liga escocesa, ha sido suspendido diez partidos por un insulto racista que profirió contra un aficionado.

El jugador, de 35 años, hizo el comentario en un club nocturno, cuando un aficionado le pidió una foto.

Esto mantendrá a Lafferty, internacional con Irlanda del Norte, fuera de los terrenos de juego hasta enero, cuando el Kilmarnock juegue contra el Celtic de Glasgow en las semifinales de la Copa de la Liga escocesa.

"Me gustaría pedir perdón al club, a los aficionados y a mi familia por los problemas causados. Entiendo completamente que mi reacción al incidente estuvo fuera de lugar. No hay excusa, es algo de lo que me arrepentí al momento y que me ha avergonzado desde entonces. Acepto que no debería responder a una provocación de esa manera", dijo Lafferty en un comunicado.

Este no es el primer episodio racista que vemos en el fútbol de primer nivel ya que sin ir más lejos, en septiembre, Brasil ganó a Túnez en París y en la celebración de un gol Ricarlison recibió insultos racistas.