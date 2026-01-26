Surrealista situación en la final de la Copa África: "Creo que tres compañeros fueron envenenados..."

Senegal y Marruecos protagonizaron una final histórica, que una semana más tarde, todavía sigue trayendo cola. En este caso, Ismail Jakobs, futbolista de la selección senegalesa, protagonizó unas declaraciones más que sorprendentes. El jugador del Galatasaray, que ingresó al verde durante la prórroga, afirmó en una entrevista a Sportdigital que cree que tres jugadores fueron envenenados: "Mi sospecha personal es que tres de nuestros jugadores se envenenaron, y no fue una intoxicación alimentaria común y corriente en la que simplemente vomitaron o algo así. Estos tres jugadores realmente se desplomaron juntos", aseguró.

El futbolista explicó como fue la secuencia de los hechos: "Krepin Diatta estuvo malo en el vestuario. Eso ya fue muy, muy aterrador". En su caso, Ousseynou Niang, se desplomó durante el calentamiento, seguido de su compañero Pape Sarr, quien cayó al descanso: "No quiero acusar a nadie, pero definitivamente no fue una coincidencia. Los tres ni siquiera podían meter la lengua. Se desplomaron. Sudando. Krepin ni siquiera podía mantener la cabeza erguida antes del partido. Vomitaba a ratos", aseguró Jakobs.

Noticias relacionadas

Las asociaciones implicadas no han emitido comunicados oficiales, y los informes médicos de los jugadores siguen sin hacerse públicos. A pesar de todos estos sucesos extradeportivos, la selección de Senegal fue capaz de vencer en la prórroga con un solitario gol de Pape Gueye, logrando así la segunda Copa África de su historia.