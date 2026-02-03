La surrealista razón por la que Kanté no jugará en el Fenerbahçe: hay comunicado oficial

El cierre de mercado de fichajes trae siempre muchas historias curiosas. Recordado es el caso de David de Gea con el Real Madrid, quedándose a un fax de firmar por el conjunto merengue, o cuando Benjani Mwaruwari fingió dormirse para evitar ser transferido al Manchester City en 2008. El Fenerbahçe, el Al-Ittihad y N'Golo Kanté han añadido una más a la lista en el cierre de la ventana invernal de este 2026.

El fichaje del galo por el conjunto turco estuvo muy cerca de concretarse en el tramo final del mercado de transferencias, pero una incidencia administrativa impidió que la operación se cerrara a tiempo. Así lo explicó el propio club turco en un comunicado oficial, en el que detalló los pasos dados durante el proceso y el motivo exacto por el que la incorporación no pudo formalizarse.

Según informó el Fenerbahçe, "las negociaciones con el centrocampista francés y con su club de origen, el Al-Ittihad saudí, se desarrollaron conforme a lo previsto y siguiendo todos los procedimientos reglamentarios". El club turco alcanzó un acuerdo tanto con Kanté como con la entidad saudí, cumpliendo las solicitudes del cuerpo técnico y avanzando en paralelo en la llegada del delantero Youssef En-Nesyri.

Una vez pactadas las condiciones contractuales, Kanté completó los exámenes médicos pertinentes, se obtuvieron las autorizaciones necesarias y el Fenerbahçe aseguró haber cumplido todas sus obligaciones dentro de los plazos establecidos. Asimismo, la documentación requerida para el registro de la transferencia fue cargada de forma correcta y completa en el sistema TMS (Transfer Matching System), la plataforma de la FIFA que regula las transferencias internacionales.

Fallo en los datos... y adiós al fichaje

El problema surgió, de acuerdo con el comunicado, por un error cometido por el club vendedor. "El Al-Ittihad introdujo de manera incorrecta la información correspondiente en el TMS, lo que provocó que las transacciones no pudieran completarse dentro del periodo oficial de inscripción", una circunstancia ajena al Fenerbahçe tal como informaron en su comunicado. Ante esta situación, el club turco solicitó una prórroga y mantuvo conversaciones con la FIFA, adoptando todas las medidas necesarias para tratar de solucionar el incidente.

Pese a estos intentos, el club saudí no completó las gestiones pendientes ni ofreció una justificación que permitiera desbloquear el proceso antes del cierre definitivo del mercado. Como consecuencia directa de esta falta de resolución, la transferencia de Kanté no pudo finalizarse y quedó definitivamente cancelada.

"Entendemos y compartimos la decepción que este proceso ha causado dentro de nuestra comunidad. Nuestro club continúa con la misma determinación y disciplina la reestructuración de su plantilla en línea con sus objetivos deportivos", finaliza el comunicado de la entidad turca, huérfana de sus dos incorporaciones deseadas por un fallo del equipo vendedor.